Cristina Ferreira sofre percalço durante escapadinha romântica com João Monteiro: "Pôs-me na cama"

Cristina Ferreira aproveitou o fim de semana para fazer uma escapadinha romântica até à Comporta com João Monteiro, mas acabou por sofrer um precalço.

Este domingo, 11 de outubro, a apresentadora da TVI recorreu às redes sociais para partilhar um conjunto de registos fotográficos do fim de semana e foi então que confessou que esteve doente.

"De sexta até hoje. Verão na comporta, outono na ericeira. Pelo meio uma virose que me pôs na cama o sábado todo e não me deixou ver o Obama ao vivo", confidenciou.

Os fãs reagiram à confissão de Cristina Ferreira. "Perder o Obama por causa de uma virose ninguém merece, mas esse sorrisão no passadiço da Comporta mostra que a recuperação foi em grande! As melhoras, Cristina", "Bom Domingo na "Comporta"! As Melhoras para Si e Cuide-se! As Mudanças de Temperatura tem Disto, mesmo que a Cristina Seja uma Pessoa que Zela pela Sua Saúde", "Rápidas melhoras Cristina bom domingo", "Uma força da natureza", "Cristina essa sua ultima foto é de tirar o fôlego lindíssima beijinhos aos dois", "Que o domingo seja regenerador de energias", pode ler-se.