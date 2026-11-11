Cristina Ferreira é "tramada" pelo mau tempo e obrigada a adiar grande dia

Cristina Ferreira partilha o segredo para estar em boa forma

Cristina Ferreira preparava-se para dar um passo importante no mundo dos negócios, desta vez com uma aposta na Inteligência Artificial e na saúde feminina. A apresentadora ia revelar o novo projeto ao lado de Daniela Braga, fundadora da Defined.ai, na Web Summit, mas a depressão Charles obrigou a cancelar o segundo dia do evento. Fica agora por saber quando poderá acontecer a apresentação.

O dia 11 de novembro prometia ser especial para Cristina Ferreira. A apresentadora tinha encontro marcado com Daniela Braga no palco principal da Web Summit, em Lisboa, para dar a conhecer um novo projeto desenvolvido através da plataforma GIRA, numa parceria que junta tecnologia, Inteligência Artificial e saúde feminina.

A sessão, intitulada Rewriting the Rules of Female Longevity (Reescrever as regras da longevidade feminina), estava prevista para as 15h10, no Centre Stage. Mas os planos sofreram um revés inesperado. A depressão Charles levou o Governo a decretar situação de alerta em Portugal continental e a organização da maior cimeira tecnológica do país acabou por suspender todas as atividades previstas para esta quarta-feira.

Uma decisão que apanhou de surpresa muitos dos participantes e que também deixa no ar uma incógnita sobre o futuro da apresentação de Cristina Ferreira e da sua parceira de negócios.

Uma aposta na Inteligência Artificial e na saúde das mulheres

O novo projeto representa uma aposta da apresentadora num mercado em crescimento: a FemTech, área tecnológica dedicada à saúde e ao bem-estar feminino.

De acordo com a descrição oficial da Web Summit, a iniciativa pretende apresentar um novo produto que combina inteligência aplicada à saúde, personalização e tecnologia, com o objetivo de ajudar as mulheres a compreender melhor o próprio corpo e a tomar decisões mais informadas sobre a sua saúde ao longo das diferentes fases da vida.

A parceria junta Cristina Ferreira a Daniela Braga, empresária portuguesa e fundadora da Defined.ai, empresa especializada no fornecimento de dados para o desenvolvimento e treino de sistemas de Inteligência Artificial.

A tecnológica tem vindo a afirmar-se internacionalmente neste setor. A 10 de novembro, Daniela Braga apresentou uma expansão do marketplace da Defined.ai, que reúne cerca de dez petabytes de informação e quase dois mil conjuntos de dados. Segundo os números divulgados pela empresa, esta atividade representa já 70% das suas receitas.

A colaboração com Cristina Ferreira pretende levar este conhecimento tecnológico para um universo diretamente ligado à saúde feminina, num momento em que a utilização de Inteligência Artificial na medicina e na personalização de cuidados está a ganhar relevância.

Depressão Charles fecha portas à Web Summit

Mas foi a meteorologia a impor uma alteração aos planos.

A passagem da depressão Charles levou o Governo a declarar situação de alerta para esta quarta-feira, 11 de novembro, perante a previsão de chuva intensa, vento forte e agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos meteorológicos de elevada gravidade para vários distritos, enquanto as autoridades recomendaram que a população evitasse deslocações desnecessárias.

Perante o agravamento das condições meteorológicas e os riscos associados a inundações, perturbações nos transportes públicos e danos provocados pelo vento, a organização da Web Summit decidiu cancelar o segundo dia da iniciativa.

A decisão foi tomada depois de contactos com o Governo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Polícia de Segurança Pública.

Cristina Ferreira ainda poderá apresentar o projeto?

A grande questão é agora perceber se Cristina Ferreira e Daniela Braga vão conseguir recuperar o momento que tinham reservado para apresentar a novidade.

A organização da Web Summit manifestou intenção de retomar os trabalhos na quinta-feira, dia 12, último dia da cimeira tecnológica em Lisboa. No entanto, não existe ainda confirmação de que todas as sessões inicialmente previstas para quarta-feira sejam transferidas para essa data.

Para Cristina Ferreira, o projeto representa uma nova aposta empresarial num território que vai muito além da televisão e da comunicação. A parceria com Daniela Braga coloca a apresentadora em contacto com um dos setores mais promissores da tecnologia e da inovação.

Resta saber quando será revelada a novidade que ambas preparavam para apresentar perante uma audiência internacional. Para já, a depressão Charles conseguiu aquilo que poucos esperavam: interromper os planos de um dos anúncios mais aguardados da participação portuguesa na Web Summit.