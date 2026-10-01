"Desistiu literalmente de viver": Cristina Ferreira abre o coração para contar momento familiar delicado. A história arrepia

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Cristina Ferreira abriu o livro das memórias familiares numa conversa com Ana Guiomar, no videocast A Que Sabe, o Amor. Entre histórias sobre família, amor e infância, a apresentadora acabou por recordar os avós paternos e uma história de amor que, ainda hoje, considera particularmente marcante.

“A história de amor dos meus avós é tão intensa que acho que é uma das mais bonitas de sempre”, começou por contar.

A apresentadora recordou depois o que aconteceu quando a avó morreu. “Quando a minha avó morreu, o meu avô, que era a pessoa que mais gostava de receber os amigos, que mais gostava de viver a vida, que mais gostava de festejar, desistiu de viver nesse dia”, revelou.

A conversa aconteceu no oitavo episódio de A Que Sabe, o Amor, projeto de Ana Guiomar que procura recuperar histórias pessoais, memórias familiares e emoções através de conversas à mesa.

“Esteve literalmente 20 anos à espera de morrer”

Cristina Ferreira explicou que a mudança no avô foi radical. Segundo o relato da apresentadora, o avô deixou de trabalhar, deixou de sair de casa e passou a viver de uma forma completamente diferente daquela que tinha tido até então.

“Esteve literalmente 20 anos à espera de morrer para ir para o pé da avó”, contou. A apresentadora explicou ainda que o avô era negociante de gado, mas que, depois da morte da mulher, deixou de trabalhar.

“O meu avô nunca mais saiu de casa. Ele era negociante de gado e deixou de trabalhar”, recordou.

Cristina descreveu assim um homem que, até então, era conhecido por gostar de conviver, receber pessoas e celebrar a vida, mas que perdeu esse gosto depois da morte da mulher.

Ao tentar interpretar aquilo que aconteceu ao avô, Cristina Ferreira admitiu que hoje poderia existir uma explicação diferente para aquele comportamento. “O meu avô talvez tenha tido aquilo que se entende hoje como uma depressão ou o que quer que seja”, afirmou.

A apresentadora não revela, contudo, um diagnóstico clínico. Trata-se da sua própria interpretação sobre o estado em que o avô ficou depois da perda da mulher. O que Cristina recorda de forma particularmente clara é a forma como o avô passou a viver depois da morte da companheira. “Ficou na casa de uma filha. Acordava, comia e deitava-se”, contou.

E explicou aquela rotina com uma imagem particularmente forte: o avô vivia “à espera de encontrar o amor da vida dele outra vez”.

Uma história de amor que marcou Cristina Ferreira

A história dos avós paternos surge, assim, como uma das memórias familiares que mais marcaram Cristina Ferreira.

Mais do que recordar apenas a relação entre os dois, a apresentadora destaca o impacto que a perda teve no avô, um homem que, segundo descreve, era anteriormente muito ligado à vida social e às celebrações.

A memória foi partilhada durante uma conversa em que Cristina Ferreira falou abertamente sobre diferentes relações familiares e sobre a forma como determinadas pessoas continuam presentes através das recordações.

O episódio de A Que Sabe, o Amor foi lançado a 27 de setembro e encerrou a primeira temporada do videocast de Ana Guiomar. Na descrição do episódio, a anfitriã explica que a conversa com Cristina passou por temas como comida, família, amor, amizade, televisão e histórias pessoais.