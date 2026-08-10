Cristina Ferreira revela "dica de ouro" para acabar com as dores de cabeça

Cristina Ferreira já regressou das suas férias em Maiorca, mas quando ainda estava naquele paraíso das Baleares, partilhou com os seus seguidores uma dica de ouro para acabar com as dores de cabeça.

Através das redes sociais, a apresentadora do Dois às 10 revelou qual é o horário de descanso que considera ideal para o seu corpo. "Este é o horário de descanso perfeito para o meu corpo. É quando sinto realmente que descanso e que respeito o ritmo dele. Acordo com energia, não tenho dores de cabeça e passo o dia inteiro bem", escreveu Cristina Ferreira, explicando que costuma dormir entre as 22h30 e as 06h30.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI aproveitou ainda para deixar uma reflexão sobre a importância de uma boa noite de sono: "Dormir é mesmo fundamental para o equilíbrio corporal."

Durante estas férias em Maiorca, Cristina Ferreira tem mostrado vários momentos da escapadinha, revelando que aproveita o tempo para recarregar energias antes de regressar aos desafios profissionais que a aguardam.