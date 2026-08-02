Cristina Ferreira já chegou ao novo destino de férias e as primeiras fotografias são de tirar o fôlego

As férias de Cristina Ferreira já começaram e as primeiras imagens do novo destino estão a dar que falar. Este domingo, 2 de agosto, a apresentadora da TVI recorreu às redes sociais para mostrar alguns momentos da viagem e revelar o cenário paradisíaco escolhido para desfrutar dos dias de descanso.

O primeiro registo partilhado foi captado ainda durante a viagem, com Cristina Ferreira a surgir a bordo de um avião, antecipando o início de mais umas férias.

Pouco depois, a comunicadora revelou finalmente o destino através de várias fotografias onde o azul do mar, a areia e o sol são os grandes protagonistas, deixando os seguidores rendidos ao cenário de sonho.

Mas, nem mesmo durante as férias, Cristina Ferreira abdica dos seus hábitos. Numa nova publicação, mostrou-se a caminhar e fez questão de revelar que continua focada no bem-estar físico. "A saúde não tira férias. Já fiz metade dos passos do dia. Logo, chego aos 10000", escreveu, na legenda de uma partilha em que surge a caminhar.

Pode ver, na nossa galeria, as fotos do novo destino de férias de Cristina Ferreira



