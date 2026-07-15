Cristina Ferreira voltou de férias com condição que afeta muitos portugueses. Isto é o que deve fazer para prevenir

Verão, calor e viagens são sinónimo de mãos, pés e pernas inchadas. Com as altas temperaturas, e com as mudanças de pressão para quem viaja de avião, a retenção de líquidos aumenta e Cristina Ferreira passou recentemente por isso.

Depois de duas semanas de férias na Indonésia, a apresentadora da TVI regressou a Portugal e partilhou com os fãs o "problema" que trouxe com ela. "O efeito das muitas horas de viagem, retenção máxima hoje", escreveu, na legenda de uma fotografia que publicou nos stories do Instagram, onde mostra o tornozelo inchado e marcado pela fivela dos sapatos. (Pode ver tudo na galeria que preparámos para si).

Este é um problema que afeta muita gente, maioritariamente mulheres, mas há truques para prevenir e melhorar os sintomas. Por isso, se vai viajar, tome nota destas dicas.

Dicas para prevenir a retenção de líquidos nas férias

Nuno Bernardino Vieira, médico especialista do Hospital Lusíadas, explica que há medida simples que podem ser adotadas e fazer toda a diferença.

1. Cuidado com o sal

Refeições com alto teor de sódio afetam o equilíbrio de líquidos no corpo e aumentam a retenção. Nos dias de maior calor, tenha cuidado com o sal e opte por comidas menos condimentadas.

A Organização Mundial de Saúde recomenda um consumo diário inferior a 5g de sal (metade da média de 10,7 g ingeridos pelos portugueses).

2. Hidração

Esta é, provavelmente, a dica mais óbvia. Para evitar a retenção de líquidos, é muito importante estar bem hidratado. No verão, beba pelo menos dois litros de água por dia.

3. Evitar o álcool

Tal como o sal, as bebidas alcoólicas também alteram o equilíbrio dos líquidos no corpo. Por isso, evite-as ao máximo.

4. Exercícios simples

Tente exercitar o corpo, mas sem grandes cargas. Faça movimentos circulares com os tornozelos e faça também caminhadas ao longo do dia. O ideal é fazer também uma longa caminhada diária, logo de manhã ou ao final do dia, nas horas de menor calor.

5. Meias de compressão

Estas meias são excelentes para prevenir a retenção de líquidos e para estimular a circulação sanguínea, principalmente em viagens longas.

6. Vestuário

Opte sempre por usar roupas e sapatos largos, que não apertem os pés, as pernas e a cintura, que são os pontos onde o corpo acumula mais líquidos.

7. Pernas cruzadas? Nem pensar

Evite cruzar as pernas durante muito tempo. Essa posição dificulta a circulação sanguínea.

8 . Massagens drenantes e linfáticas

As massagens drenantes e linfáticas estão cada vez mais na moda, principalmente por ajudam e muito na melhoria dos sintomas da retenção de líquidos.

"Ao facilitarem a contração muscular dos grupos musculares dos membros, a pressão e os movimentos utilizados acabam por facilitar tanto a drenagem venosa como a linfática, o que vai melhorar a acumulação de líquido nestes locais", explica o médico dos Lusíadas.