Cristina Ferreira quebra o silêncio após críticas ao novo projeto. E a resposta implacável que deu está a dar que falar
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Cristina Ferreira reagiu às críticas à AskGira, a nova aplicação de inteligência artificial dedicada à saúde feminina
A nova aplicação de Cristina Ferreira está envolvida numa polémica. Depois das críticas, a apresentadora decidiu manifestar-se.
Cristina Ferreira decidiu reagir às críticas que têm surgido em torno da AskGira, a nova aplicação de inteligência artificial dedicada à saúde feminina que apresentou na Web Summit. Depois de várias opiniões negativas, a apresentadora recorreu às redes sociais para deixar uma reflexão sobre os comentários que tem recebido.
A nova aposta de Cristina Ferreira está a dar que falar. Chama-se AskGira e foi apresentada pela comunicadora no passado dia 12 de novembro, durante a Web Summit, em Lisboa. Descrita como «a primeira plataforma de inteligência feminina no mundo», a aplicação pretende recorrer à inteligência artificial para dar respostas personalizadas às dúvidas das mulheres sobre o corpo, a saúde e o bem-estar.
No entanto, o anúncio não foi recebido apenas com entusiasmo. A afirmação de que se trata de um projeto pioneiro motivou a reação da Lunia Health, uma plataforma portuguesa dedicada à saúde feminina, que contestou publicamente essa descrição.
A empresa, criada em Viana do Castelo, já desenvolve uma solução tecnológica nesta área e lembrou que o seu projeto se encontra disponível e a ser utilizado por mulheres. Ana Lima, cofundadora da plataforma, defendeu que é importante reconhecer o trabalho de quem já está a desenvolver soluções para a saúde feminina.
Mas esta não foi a única crítica dirigida à nova aposta da apresentadora. Andreia Amaral, enfermeira, especialista em segurança e saúde infantil e responsável pelo projeto SOS Mamã, também partilhou uma reflexão sobre a utilização da inteligência artificial em questões relacionadas com a saúde.
«Vamos mesmo entregar os nossos dados de saúde à inteligência artificial e simplesmente esperar uma conclusão sem raciocínio clínico, sem história detalhada, observação concreta?», questionou.
A profissional de saúde manifestou ainda reservas quanto à possibilidade de ferramentas de inteligência artificial assumirem um papel que considera dever pertencer a profissionais experientes.
«Não consigo conceber que um ChatGPT tome uma decisão clínica acima de um profissional de saúde experiente, rigoroso, com raciocínio clínico e pensamento crítico», escreveu, acrescentando: «A tecnologia é maravilhosa… mas sinto-me com medo dos humanos e das experiências».
Cristina Ferreira reage às críticas à AskGira
Perante a onda de comentários e opiniões negativas em torno do novo projeto, Cristina Ferreira acabou por se manifestar publicamente.
Depois de algum silêncio relativamente à polémica, a apresentadora recorreu à sua conta oficial de Instagram para partilhar uma frase que traduz a forma como encara as críticas.
«Só existe uma maneira de evitar críticas: não fazer nada, não dizer nada e não ser nada», escreveu, atribuindo a reflexão a Aristóteles.
Uma mensagem curta, mas que surge numa altura em que a nova aposta profissional da comunicadora está no centro de uma discussão que ultrapassa a própria apresentadora e levanta questões sobre o papel da tecnologia na saúde.
O que se sabe sobre a nova aplicação de Cristina Ferreira?
A AskGira é um projeto desenvolvido com a colaboração da Defined.ai, empresa liderada pela empresária portuguesa Daniela Braga. A plataforma pretende cruzar diferentes informações fornecidas pelas utilizadoras, incluindo dados de saúde, hábitos de vida, sono, exercício físico e resultados de análises clínicas, para apresentar respostas adaptadas a cada mulher.
Durante a apresentação na Web Summit, Cristina Ferreira explicou que a intenção passa por deixar para trás as respostas genéricas e disponibilizar informação personalizada, tendo em conta a história e as características de cada utilizadora.
O lançamento está previsto para o início de 2027, começando por Portugal, com planos de expansão para outros mercados internacionais.
Apesar das expectativas em torno do projeto, a utilização de inteligência artificial na área da saúde continua a levantar questões importantes. A própria Organização Mundial da Saúde tem alertado para os riscos associados a estas ferramentas, nomeadamente a possibilidade de produzirem informações incorretas ou incompletas, defendendo que a sua utilização deve ser acompanhada de mecanismos de supervisão e responsabilidade humana.