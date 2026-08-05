Cristina Ferreira revela a "herança familiar" que leva consigo para todas as férias

De férias em Maiorca, Cristina Ferreira decidiu responder a uma pergunta simples: o que é que a faz verdadeiramente feliz quando está longe da rotina? A apresentadora acabou por partilhar uma lista de pequenos prazeres que não dispensa e, pelo meio, fez uma rara referência à família, revelando um hábito que diz ter herdado em casa.

Na publicação feita no Instagram, Cristina Ferreira enumerou tudo aquilo que considera essencial para umas férias felizes. Entre caminhar pela cidade, entrar em galerias de arte, apanhar sol logo pela manhã, olhar para o céu, agradecer, experimentar coisas novas ou apreciar o pôr do sol, houve um detalhe que acabou por chamar a atenção.

"Comprar pão fresco todos os dias", escreveu a apresentadora, acrescentando de imediato: "Isto é herança familiar. Não há refeição sem pão."

Sem entrar em grandes pormenores sobre a vida familiar, algo que habitualmente procura resguardar, Cristina Ferreira deixou assim escapar um pequeno retrato da educação que recebeu e de uma tradição que continua a manter, mesmo quando está de férias.

A apresentadora revelou que as férias ideais incluem:

comprar pão fresco todos os dias

apanhar sol de manhã

comer de forma equilibrada

olhar para o céu

tirar fotografias enquanto caminha

tomar o pequeno-almoço fora

descobrir a cidade a pé

reparar nos pequenos pormenores

encontrar locais esteticamente inspiradores

visitar galerias de arte

agradecer

provar coisas novas

apreciar o pôr do sol

comprar t-shirts que lhe dizem muito

e, por fim, "ser eu própria, o ano inteiro"

No final da publicação, Cristina Ferreira lançou ainda uma pergunta aos seguidores: "Por aí é igual ou acrescentam alguma coisa?", convidando-os a partilhar quais são os ingredientes indispensáveis para umas férias felizes.

Veja, na galeria que preparámos para si, as fotos das férias de Cristina Ferreira em Maiorca