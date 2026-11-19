Cristina Ferreira partilha o segredo para estar em boa forma

Cristina Ferreira tem uma rotina alimentar diferente da de muitos portugueses. A apresentadora revelou que raramente faz uma refeição a meio da tarde e explicou a que horas costuma jantar. Há um detalhe no seu horário que não passou despercebido.

Cristina Ferreira voltou a despertar a curiosidade dos seguidores, desta vez por causa dos seus hábitos alimentares. A apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI revelou que há uma refeição bastante habitual entre os portugueses que praticamente não faz parte da sua rotina: o lanche da tarde.

A revelação surgiu através de uma caixa de perguntas que Cristina Ferreira abriu na sua conta de Instagram. Entre as várias questões colocadas pelos seguidores, houve uma internauta que quis saber se a comunicadora tinha por hábito fazer uma pausa para lanchar.

A resposta foi esclarecedora. “Quase nunca. A hora de lanche é, para mim, a hora de jantar. Em casa, nunca depois das 19h. E só volto a comer às 8h do dia seguinte”, revelou a apresentadora.

Ou seja, em vez de fazer uma refeição a meio da tarde e jantar mais tarde, Cristina Ferreira antecipa a última refeição do dia e mantém um intervalo de cerca de 13 horas até voltar a comer na manhã seguinte.

A rotina alimentar de Cristina Ferreira não fica por aqui

A alimentação é apenas uma das componentes da rotina de Cristina Ferreira, que também dá importância à atividade física e ao bem-estar.

Como é conhecido, a apresentadora pratica musculação, faz caminhadas e inclui o Pilates nos seus hábitos de exercício. O jejum intermitente também faz parte da rotina que tem partilhado publicamente.

A organização dos horários das refeições é, assim, mais um dos aspetos que caracteriza o seu estilo de vida. Ainda assim, a própria revelação não significa que siga um plano alimentar que deva ser replicado por outras pessoas.

Afinal, quantos portugueses fazem lanche à tarde?

A escolha de Cristina Ferreira contrasta com os hábitos de uma parte significativa da população portuguesa.

De acordo com o Inquérito sobre as Práticas Alimentares em Portugal 2024, publicado em setembro de 2025 pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, metade dos inquiridos tinha feito um lanche durante a tarde no dia anterior à realização do inquérito.

O estudo, que contou com 1518 participantes e procurou caracterizar os hábitos alimentares dos residentes em Portugal com 18 ou mais anos, concluiu ainda que a população faz, em média, 3,7 refeições por dia.

Os dados mostram também que o horário mais frequente para o lanche da tarde se situa entre as 15h e as 18h30. Já o jantar acontece habitualmente entre as 20h e as 21h, horário seguido por 69% dos inquiridos.

É precisamente nesta diferença de horários que a rotina de Cristina Ferreira se destaca: a apresentadora transforma a hora em que muitos portugueses fazem um lanche na sua última refeição do dia.

Jantar cedo e fazer jejum: o que diz a ciência?

O horário das refeições e o jejum intermitente têm sido alvo de crescente interesse científico, sobretudo pela sua possível relação com o controlo do peso e a saúde metabólica.

Uma revisão sistemática e meta-análise publicada em novembro de 2024 na revista científica JAMA Network Open analisou 29 ensaios clínicos aleatorizados, envolvendo 2485 participantes.

Os investigadores observaram que estratégias como a alimentação com horários limitados, a redução da frequência das refeições e a concentração de uma maior parte da ingestão calórica nas primeiras horas do dia estavam associadas a uma maior perda de peso.

No entanto, os próprios autores salientaram que os efeitos encontrados foram relativamente pequenos e que existem limitações na qualidade e consistência da evidência científica.

Por isso, o facto de Cristina Ferreira jantar cedo e passar várias horas sem comer não significa que esse seja o modelo alimentar mais adequado para toda a gente.

As necessidades nutricionais variam de pessoa para pessoa, tendo em conta fatores como a idade, o estado de saúde, a atividade física e o estilo de vida. Qualquer alteração significativa dos horários ou da frequência das refeições deve ser avaliada de acordo com as necessidades individuais. Para Cristina Ferreira, porém, a resposta é simples: o lanche da tarde é uma refeição que quase nunca faz. E, quando chega essa hora, muitas vezes já está a jantar.