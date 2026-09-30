Antes de João Monteiro, Cristina Ferreira esteve 13 anos solteira e fala sobre "solidão": “Ia para casa e não estava lá ninguém”

A camisa de João Monteiro roubou todas as atenções no 'date' com Cristina Ferreira

Cristina Ferreira abriu uma janela pouco habitual sobre a sua vida privada e falou sobre um período em que esteve sozinha durante 13 anos, antes de João Monteiro entrar na sua vida. A comunicadora recordou alguns dos momentos em que sentiu mais intensamente a solidão e admitiu que, apesar de estar bem consigo própria, houve ocasiões em que sentiu falta de ter alguém com quem partilhar as suas conquistas.

A revelação aconteceu durante a participação de Cristina Ferreira no podcast de Ana Guiomar, “A Que Sabe o Amor?”, onde falou sobre amor, família e vários episódios da sua vida longe das câmaras. O episódio foi disponibilizado a 27 de setembro.

Cristina Ferreira esteve 13 anos solteira antes de João Monteiro

“Já tive momentos muito tristes e muito sozinhos”, começou por revelar a apresentadora, recordando os anos que antecederam a relação com João Monteiro.

Cristina Ferreira explicou que houve uma altura em que passou 13 anos sozinha e que a ausência de companhia se tornava particularmente evidente nos dias em que o filho, Tiago, estava com o pai.

“Havia dias em que o Tiago estava com o pai. Acontecia-me alguma coisa boa - ou tinha acabado de receber um prémio, ou qualquer coisa do género... Eu ia para casa e não estava lá ninguém”, contou.

Foi nesses momentos de conquista que a comunicadora diz ter sentido mais a solidão. “Quando estás numa casa, queres partilhar a tua alegria e não está lá ninguém, dói um bocadinho”, confessou.

Cristina Ferreira fez, no entanto, questão de explicar que não se considera uma pessoa incapaz de estar sozinha. Pelo contrário.

“Foram principalmente esses os momentos em que me senti sozinha. De resto, não me faz diferença alguma. Estou perfeitamente bem comigo mesma”, afirmou.

Há ainda uma coisa que Cristina Ferreira gostava de fazer sozinha

Apesar de se sentir confortável com a própria companhia, a apresentadora revelou que existe uma experiência que ainda não se atreveu a viver: viajar sozinha.

“Só não fiz uma coisa ainda que gostaria de fazer: viajar sozinha. Tenho algum receio. Não sei se vou gostar”, admitiu.

A confissão surge num momento em que Cristina Ferreira fala publicamente de uma relação que hoje ocupa um lugar importante na sua vida, depois de ter passado mais de uma década sem um companheiro.

João Monteiro mudou a forma como vive o amor

Na mesma conversa, Cristina Ferreira falou também da relação com João Monteiro e dos pequenos gestos que, para si, representam verdadeiras demonstrações de amor.

Entre eles está um hábito que herdou da relação dos pais: preparar a fruta para o companheiro.

A apresentadora contou que a mãe mantém há décadas o hábito de preparar a fruta para o pai e que sempre viu esse gesto como uma demonstração de carinho, e não como um sinal de submissão.

Foi assim que acabou por reproduzir o gesto com João Monteiro. “O João brincava com isso quando eu dizia e de repente eu começo a arranjar a fruta para o João. Hoje ele diz: ‘É das coisas melhores da vida, é a fruta arranjada por ti'”, revelou.

Para Cristina Ferreira, são precisamente estes pequenos gestos que definem uma relação. “Aquilo é tudo menos subserviência, aquilo é dizer-lhe ‘eu gosto de ti’”, explicou.

A comunicadora deu ainda outro exemplo daquilo que considera uma verdadeira demonstração de amor: os cuidados que João Monteiro tem consigo no dia a dia. “Ou, por exemplo, vou tomar banho, o João vai todas as vezes buscar a minha toalha e pô-la a jeito para quando eu saio do banho”, contou.

E deixou uma reflexão sobre a diferença entre os gestos privados e as declarações públicas de amor: “Isso sim é que é amor, muito mais do que postar fotografias na internet a dizer que se ama ou isto ou aquilo. Eu desconfio sempre”.