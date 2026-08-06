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Cristina Ferreira e João Monteiro
Cristina Ferreira e João Monteiro

As novas fotografias de Cristina Ferreira e João Monteiro têm um detalhe que está a encantar os fãs
Mafalda Mourão
Ontem às 10:49
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Cristina Ferreira abre o álbum de férias e mostra momentos cúmplices com João Monteiro. Veja as novas fotografias

Cristina Ferreira voltou a abrir o álbum das férias em Maiorca e as novas fotografias não passaram despercebidas. A apresentadora da TVI mostrou-se de mãos dadas e abraçada a João Monteiro, numa sequência de imagens que espelha a cumplicidade do casal e rapidamente conquistou os seguidores.

No Instagram, Cristina Ferreira partilhou um novo conjunto de fotografias na ilha e destacam-se aquelas em que surge de mãos dadas com o namorado, sempre abraçados, sorridentes e muito cúmplices.

"Mallorca é das ilhas que precisa de uma viagem de carro para conhecer as várias zonas. Valdemossa e Déia são dois vilarejos lindos, na montanha, onde tudo parece tirado de filme. Continuam 35 graus. Já aqui estiveram?", escreveu a comunicadora, na legenda da partilha que mereceu rasgados elogios dos fãs. 

"Tão lindos", "Lindos Cristina!", "Nunca Esteve tão bonita! Fazem um casal lindo. Tão bom apreciar a vida como vocês…… felicidades", "Boas férias, aos dois", "Vocês são lindos", "O amor, a amizade,bom companheirismo são essenciais para um casal!", pode ler-se, na caixa de comentários da partilha.

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