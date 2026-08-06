As novas fotografias de Cristina Ferreira e João Monteiro têm um detalhe que está a encantar os fãs

A camisa bordada de João Monteiro que deu nas vistas ao lado de Cristina Ferreira

Nem dietas malucas, nem milagres. Cristina Ferreira revela os 9 hábitos que adotou para mudar de vida aos 48 anos

Cristina Ferreira já chegou ao novo destino de férias e as primeiras fotografias são de tirar o fôlego

Cristina Ferreira voltou a abrir o álbum das férias em Maiorca e as novas fotografias não passaram despercebidas. A apresentadora da TVI mostrou-se de mãos dadas e abraçada a João Monteiro, numa sequência de imagens que espelha a cumplicidade do casal e rapidamente conquistou os seguidores.

No Instagram, Cristina Ferreira partilhou um novo conjunto de fotografias na ilha e destacam-se aquelas em que surge de mãos dadas com o namorado, sempre abraçados, sorridentes e muito cúmplices.

"Mallorca é das ilhas que precisa de uma viagem de carro para conhecer as várias zonas. Valdemossa e Déia são dois vilarejos lindos, na montanha, onde tudo parece tirado de filme. Continuam 35 graus. Já aqui estiveram?", escreveu a comunicadora, na legenda da partilha que mereceu rasgados elogios dos fãs.

"Tão lindos", "Lindos Cristina!", "Nunca Esteve tão bonita! Fazem um casal lindo. Tão bom apreciar a vida como vocês…… felicidades", "Boas férias, aos dois", "Vocês são lindos", "O amor, a amizade,bom companheirismo são essenciais para um casal!", pode ler-se, na caixa de comentários da partilha.

Veja, na nossa galeria, as fotografias de Cristina Ferreira e João Monteiro em Maiorca