Cristina Ferreira mostra momento insólito de João Monteiro e fãs não perdoam: "Falta de pedalada!"

Há 10 anos, roubou o coração a um dos melhores futebolistas portugueses. Hoje é um fenómeno mundial e nós descobrimos porquê

Entrou num reality e a sua vida mudou por completo. Agora, esta famosa acaba de comprar uma "bomba" de luxo que custa uma fortuna

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Cristina Ferreira é muito discreta no que toca à sua vida familiar e privada, mas decidiu abrir uma exceção para mostrar um momento único do namorado, João Monteiro.

A fotografia foi captada nos bastidores das gravações do programa Roda da Sorte, que estreou recentemente na TVI e que é conduzido por Cristina Ferreira. Na imagem, João Monteiro surge deitado no chão do camarim da apresentadora, a dormir uma sesta. "A energia hoje estava em alta", escreveu a comunicadora, na legenda da partilha, feita no Instagram.

Os fãs ficaram rendidos àquela partilha. "Adoro! João em grande estilo", "Fantástico", "ENORME @joaomonteiroo! Adorei essa foto", "Morri, mas ele está mesmo a dormir?", "Fazem um casal lindo", "falta de pedalada para a Cristina!", "João, tu deixas?", "A dormir no chão! Adoro!", "Nem uma mantinha?", brincaram, na caixa de comentários.