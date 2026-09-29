Cristina Ferreira mostra momento insólito de João Monteiro e fãs não perdoam: "Falta de pedalada!"
A apresentadora abriu uma exceção e mostrou um momento privado do namorado
Cristina Ferreira é muito discreta no que toca à sua vida familiar e privada, mas decidiu abrir uma exceção para mostrar um momento único do namorado, João Monteiro.
A fotografia foi captada nos bastidores das gravações do programa Roda da Sorte, que estreou recentemente na TVI e que é conduzido por Cristina Ferreira. Na imagem, João Monteiro surge deitado no chão do camarim da apresentadora, a dormir uma sesta. "A energia hoje estava em alta", escreveu a comunicadora, na legenda da partilha, feita no Instagram.
Os fãs ficaram rendidos àquela partilha. "Adoro! João em grande estilo", "Fantástico", "ENORME @joaomonteiroo! Adorei essa foto", "Morri, mas ele está mesmo a dormir?", "Fazem um casal lindo", "falta de pedalada para a Cristina!", "João, tu deixas?", "A dormir no chão! Adoro!", "Nem uma mantinha?", brincaram, na caixa de comentários.
Veja agora, na galeria que preparámos para si, as imagens do momento que está a dar que falar.