Filho de Cristina Ferreira celebrou 18 anos com "experiência marcante" ao lado da mãe e João Monteiro

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Ficámos deslumbrados com o mar das férias de Bruna Gomes e Bernardo Sousa. Só depois percebemos que é em Portugal

Tiago, o filho de Cristina Ferreira, completou 18 anos no passado dia 4 de junho e, para celebrar a entrada para a vida adulta de forma única, a apresentadora da TVI proporcionou-lhe uma incrível viagem até à Indonésia, destino de sonho do jovem.

Nos últimos dias, Cristina Ferreira, Tiago e João Monteiro têm estado a fazer uma "tour" por algumas ilhas daquele país asiático e, numa delas, viveram uma experiência que a comunicadora descreve como "marcante". Visitaram a ilha de Sumba, que apesar de não ser uma das mais turísticas, foi uma das preferidas dos três.

A partilha foi feita através do Instagram. "Saio de Sumba com a certeza que estive num local mágico. Dizem que aquelas pessoas ainda não foram tocadas. É uma ilha crua, sem grande intervenção. Eu sei que vos consegui passar alguma beleza mas nunca o que vi e senti", começou por escrever Cristina Ferreira, na legenda daquela publicação, onde mostra registos fotográficos com paisagens e retratos que não deixam ninguém indiferente, quer pela sua beleza, quer pela simplicidade da vida dos habitantes locais.

"Não é um hotel, é um lugar com alma, onde trabalham os da terra. Dá emprego a mais de 800 pessoas das aldeias. As crianças da ilha vão todas à escola e aprendem inglês com a fundação. Tratam a ilha como casa. Sem estragar. É dos lugares que mais me impressionou nas minhas viagens. Porque há uma ingenuidade tão difícil de encontrar no mundo já", acrescentou.

Por fim, Cristina Ferreira falou em nome do filho, Tiago, que apesar de não aparecer nas fotografias partilhadas pela mãe, viveu com ela e com João Monteiro esta experiência única ao máximo. "Andei descalça. Livre. As malas trazem muitas memórias, o Tiago 18 anos celebrados a viver uma experiência marcante. Sempre disse que trabalho para viajar. Viajar com amor é outra coisa. 💜", completou a apresentadora.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias das férias de Cristina Ferreira com João Monteiro e com o filho, Tiago