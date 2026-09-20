Não é uma aliança, mas parece. Detalhe secreto da relação de Cristina Ferreira e João Monteiro é descoberto em novas fotos inéditas

Cristina Ferreira e João Monteiro estão a aproveitar uns dias pelo Norte do país e, entre paisagens, momentos a dois e uma experiência gastronómica de luxo, houve um detalhe numa das fotografias que acabou por chamar particularmente a atenção dos seguidores.

A apresentadora partilhou nas redes sociais vários registos da escapadinha romântica, revelando alguns dos locais por onde passou na companhia do namorado. “O dia de hoje foi mesmo bom”, começou por escrever Cristina Ferreira, que se mostrou encantada com Cortegaça, Maceda e o pinhal da região.

“O João leva-me aos sítios que fazem parte da sua vida e eu surpreendo-me cada vez mais com a beleza do país”, contou ainda.

Mas foi entre os vários registos partilhados que surgiu um pormenor que não passou despercebido a quem acompanha atentamente a relação dos dois.

Que detalhe chamou a atenção dos seguidores?

Numa das imagens, Cristina Ferreira surge ao lado de João Monteiro e é possível reparar num acessório usado pelo casal que despertou a curiosidade de uma das comentadoras.

No meio dos muitos elogios às fotografias, Noélia Pereira, ex-concorrente do Big Brother 2020, deixou uma observação particularmente atenta: “Que giro tem uma pulseirinha igual”.

O comentário rapidamente se destacou entre as várias mensagens deixadas na publicação e lançou um novo olhar sobre um pequeno detalhe das fotografias do casal.

A pulseira em comum surge assim como uma espécie de detalhe partilhado entre Cristina Ferreira e João Monteiro, um acessório que, pelo menos aos olhos de quem segue atentamente a relação, não passou despercebido.

Pode ver tudo na galeria acima partilhada

Cristina Ferreira e João Monteiro cada vez mais cúmplices

As imagens mostram ainda vários momentos descontraídos da escapadinha, com Cristina Ferreira a posar junto às paisagens do litoral norte e em registos ao lado de João Monteiro.

A apresentadora recebeu uma verdadeira chuva de elogios na caixa de comentários. “Linda”, “Uma giraça”, “Deslumbrante” e “Estás fabulosa” foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Houve também quem se concentrasse na relação do casal. “Casal tão lindo! Que vida maravilhosa! Tens muita sorte em ter um namorado como o João”, pode ler-se num dos comentários.

O jantar num restaurante com duas estrelas Michelin

A escapadinha terminou, pelo menos no que diz respeito ao roteiro revelado por Cristina Ferreira, em Leça da Palmeira, onde o casal jantou na Casa de Chá da Boa Nova, do chef Rui Paula.

“É indescritível a beleza da Casa de Chá da Boa Nova”, escreveu a apresentadora, acrescentando: “A refeição não tem explicação. Tem 2 estrelas mas merecia 5”.

O restaurante, situado sobre os rochedos junto ao mar, conquistou a segunda Estrela Michelin em 2019, sob direção do chef Rui Paula.

Depois da passagem pelo Norte, Cristina Ferreira deixou ainda uma lista de locais que pretende conhecer: Espinho, Esmoriz, Arouca e Amarante. “E já sei que há festa em Espinho. E que devia ir à Esmoriz, e Arouca, e Amarante. Hei de ir”, escreveu.