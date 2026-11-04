O segredo para uma relação feliz? Cristina Ferreira revela a "receita do sucesso" da vida a dois com João Monteiro

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Cristina Ferreira voltou a falar da relação com João Monteiro, mas foi uma frase em particular que chamou a atenção. Durante uma conversa no Dois às 10, a apresentadora rejeitou a ideia de que teve apenas sorte no amor e explicou o que considera essencial para construir uma relação. Pelo meio, deixou ainda uma crítica ao egoísmo e à forma como muitas pessoas encaram os relacionamentos atualmente.

Cristina Ferreira não acredita que uma relação feliz seja apenas uma questão de sorte. A apresentadora da TVI deixou essa ideia bem clara durante uma conversa descontraída no programa «Dois às 10», onde esteve à conversa com Cláudio Ramos e Ana Arrebentinha, que marcou presença para promover o espetáculo «Anita no Tinder».

O tema acabou por chegar às relações amorosas e a apresentadora não hesitou em partilhar a sua visão, recorrendo à própria experiência ao lado de João Monteiro.

«Não, não tive sorte», afirmou Cristina Ferreira, explicando que o caminho até encontrar alguém com quem se identifica passou por saber esperar, ouvir os próprios sentimentos e perceber aquilo que realmente procurava numa relação.

«Soube esperar, soube sentir, soube entender o que é que me acrescentava ou não», acrescentou.

Uma resposta que revela bastante sobre a forma como a apresentadora encara o amor. Para Cristina, não basta encontrar alguém: é importante perceber o lugar que essa pessoa ocupa na nossa vida e aquilo que efetivamente traz à relação.

Cristina Ferreira critica o egoísmo nas relações atuais

Mas a conversa não ficou pelo namoro com João Monteiro. Durante o programa da TVI, Cristina Ferreira aproveitou o tema para refletir sobre aquilo que considera ser um dos grandes problemas dos relacionamentos nos dias de hoje: o excesso de individualismo.

Na opinião da apresentadora, muitas pessoas estão demasiado concentradas nas próprias necessidades e acabam por não conseguir construir uma relação que implique cedências e atenção ao outro.

«Eu acho que as pessoas estão é muito egoístas e, por isso, só pensam nelas próprias. E por isso é que as relações não se mantêm tanto», afirmou.

Cristina foi ainda mais longe ao abordar a forma como algumas pessoas entram numa relação apenas para evitar a solidão.

«Há pessoas que assumem relações só para não estarem sozinhas», observou.

Uma reflexão que vai além da sua própria história amorosa e que coloca em cima da mesa uma questão importante: será que estamos realmente disponíveis para construir uma relação ou procuramos apenas alguém que preencha os nossos momentos de solidão?

O que João Monteiro veio acrescentar à vida de Cristina Ferreira?

Não é a primeira vez que Cristina Ferreira fala publicamente sobre a importância do namorado. Desde que assumiu a relação com João Monteiro, em janeiro de 2024, a apresentadora tem partilhado alguns momentos da vida a dois e deixado perceber que encontrou uma ligação especial.

Os dois conheceram-se nos bastidores do «Big Brother 2023», através de Francisco Monteiro, irmão de João. Depois de os primeiros rumores começarem a circular, o casal confirmou o romance durante uma viagem às Maldivas.

Em diferentes ocasiões, Cristina já tinha explicado que a relação lhe trouxe uma tranquilidade especial. Em agosto de 2024, também no «Dois às 10», chegou a afirmar que era tão feliz antes de ter namorado como era naquele momento, embora reconhecesse que João lhe tinha trazido «uma paz» e um aconchego diferentes.

Mais recentemente, em fevereiro de 2026, voltou a recordar a forma inesperada como o amor surgiu na sua vida, destacando que João apareceu para acrescentar e não para preencher uma ausência.

É esta ideia que ajuda a compreender a declaração mais recente da apresentadora. Ao dizer que não teve sorte, Cristina Ferreira parece querer sublinhar que encontrar uma pessoa com quem se constrói uma relação feliz também implica maturidade, tempo e capacidade de reconhecer aquilo que realmente importa.