A viagem prometia ser uma aventura inesquecível, mas começou com um episódio que Cristina Ferreira tão cedo não deverá esquecer. A apresentadora e João Monteiro estiveram a poucos minutos de perder um avião e viram-se obrigados a protagonizar uma verdadeira corrida contra o tempo. O destino? O surpreendente Ruanda, onde os espera uma experiência muito especial.

Cristina Ferreira e João Monteiro voltaram a fazer as malas para mais uma aventura a dois. Desta vez, o casal escolheu África e rumou ao Ruanda, mas a viagem esteve longe de começar da forma tranquila que provavelmente desejavam.

Antes de chegarem ao destino, os dois viveram momentos de grande tensão num aeroporto. Foi a própria apresentadora quem decidiu partilhar o episódio com os seguidores, através de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual surge visivelmente ofegante, depois de uma corrida que parece ter sido digna de uma prova de atletismo.

«É assim... Foi a primeira vez na vida que íamos perdendo um avião. Corremos para aí o quê? Vinte minutos?», contou Cristina Ferreira, ainda a recuperar o fôlego.

A apresentadora explicou que a situação se complicou devido ao atraso do voo anterior e à distância até à porta de embarque. «Vinte minutos, porque esta tinha que ser a última gate. E o voo chegou atrasado», esclareceu.

Ao seu lado, João Monteiro não perdeu a oportunidade de lançar uma provocação à namorada. «Tens de dizer que nunca correste assim na vida», atirou, divertido.

Cristina Ferreira acabou por reconhecer que já tinha corrido noutras ocasiões, mas que não se lembrava de sentir algo semelhante desde os tempos de escola. «Já corri. Mas desde a escola que não me lembrava desta sensação», admitiu.

Apesar do susto, tudo acabou por correr bem e o casal conseguiu seguir viagem. E o destino escolhido está longe de ser uma escapadinha convencional.

Cristina Ferreira e João Monteiro escolheram um destino surpreendente para viver uma aventura única

Depois da corrida contra o relógio, chegou finalmente o momento de aproveitar. Cristina Ferreira revelou que ela e o namorado estavam a caminho do Ruanda, numa viagem que, segundo explicou, só ficou decidida na semana anterior.

«São as melhores viagens, as que não estavam previstas mas eram muito desejadas», partilhou a comunicadora, mostrando-se entusiasmada com os dias que os esperam.

E há um motivo muito especial para esta escolha: o contacto com os gorilas no seu habitat natural.

«Amanhã, vamos fazer o trekking dos gorilas», revelou, antecipando uma das experiências mais aguardadas da viagem.

Já instalada no país africano, Cristina Ferreira não escondeu o entusiasmo com as primeiras impressões. «Ao fim de umas horas» no destino, confessou que os dois já estavam rendidos, destacando sobretudo a paisagem verde e a beleza natural que os rodeia.

A apresentadora partilhou ainda imagens do alojamento escolhido para a estadia, mostrando vários pormenores do quarto, incluindo a casa de banho e a vista para a natureza. Houve também espaço para um registo de um almoço a dois, com uma paisagem que ajuda a perceber o encanto que o destino já despertou no casal.

O que torna o Ruanda tão especial? O país que surpreendeu Cristina Ferreira

Localizado na África Oriental, o Ruanda é conhecido pelas suas paisagens montanhosas, florestas tropicais e pela possibilidade de observar gorilas-das-montanhas em liberdade.

Uma das experiências mais emblemáticas do país é precisamente o chamado gorilla trekking, uma atividade que permite acompanhar guias especializados pela floresta até encontrar grupos destes animais no seu habitat natural.

O Parque Nacional dos Vulcões, no noroeste do país, é um dos locais de referência para esta experiência. A atividade é também uma importante componente do turismo de conservação, contribuindo para a proteção dos gorilas e para as comunidades que vivem nas proximidades.

O contacto com estes animais está sujeito a regras rigorosas. Entre elas encontram-se a limitação do número de visitantes por grupo, a proibição de tocar nos gorilas e a obrigação de manter uma distância mínima de sete metros. Estas medidas procuram reduzir o risco de transmissão de doenças e proteger uma espécie particularmente vulnerável.

Não é, por isso, uma visita turística convencional, mas uma experiência que exige preparação e respeito pela vida selvagem.

«É o país mais limpo que já visitei»: Cristina Ferreira destaca curiosidades do Ruanda

Mas os gorilas não foram a única surpresa para Cristina Ferreira. A apresentadora mostrou-se particularmente impressionada com a limpeza das ruas e com a organização que encontrou no país.

«É o país mais limpo que já visitei. Não se vê um papel, uma folha fora do lugar», afirmou, partilhando ainda uma curiosidade sobre uma iniciativa comunitária que ajuda a explicar esta realidade.

Trata-se do Umuganda, uma prática de trabalho comunitário realizada, habitualmente, no último sábado de cada mês. Os cidadãos juntam-se para participar em atividades de interesse coletivo, que podem incluir a limpeza de espaços públicos, a plantação de árvores e a melhoria de infraestruturas locais.

Outro dos aspetos que chamou a atenção da apresentadora foi a representação feminina na política. E os números confirmam que o Ruanda se destaca neste campo: segundo a União Interparlamentar, as mulheres ocupam 63,8% dos lugares na Câmara dos Deputados, tornando o país líder mundial na representação feminina nesta câmara parlamentar.

Entre paisagens arrebatadoras, uma cultura que despertou a curiosidade e uma experiência invulgar com gorilas, Cristina Ferreira e João Monteiro parecem ter encontrado mais um destino para guardar na memória.

A viagem começou com uma corrida desesperada para não perder um avião. Mas, depois do primeiro sobressalto, tudo indica que o melhor ainda está para vir.