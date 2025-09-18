Facebook Instagram
Lifestyle

Estas são as calças de Cristina Ferreira que esgotaram numa hora

Cristina Ferreira voltou a lançar tendência: umas calças do seu site oficial esgotaram em apenas uma hora
IOL
Hoje às 12:32
Cristina Ferreira muda de visual e dita tendências para o outono

Cristina Ferreira volta a conquistar os seus seguidores, e clientes, com mais uma peça de roupa que está a dar que falar. Desta vez, trata-se de umas calças castanhas com umas tachas nas laterais que, em poucas horas, se tornaram um verdadeiro sucesso de vendas.

A apresentadora do Secret Story partilhou no Instagram um carrossel de imagens, e numa delas deixou uma mensagem reveladora sobre o impacto da peça: “Vocês esgotam estas calças numa hora”.

O modelo estava disponível no site Cristina em vários tamanhos e custam 69,95 euros, mas a procura foi tão intensa que os números L e XL já voaram. Restam apenas os tamanhos XS, S e M, ainda acessíveis para quem não quer perder a oportunidade de recriar o look da apresentadora.

No site, é possível encontrar outras peças e conjuntos que seguem a mesma linha de elegância e versatilidade, características que têm fidelizado os fãs e impulsionado as vendas. Veja aqui.

Cristina Ferreira continua a ser uma referência de estilo para muitas mulheres. Recorde-se ainda que, este mês, a apresentadora lançou uma nova tendência ao surgir com um corte de cabelo curto e moderno, que lhe rendeu inúmeros elogios e promete inspirar muitas mulheres neste outono.

