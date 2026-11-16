Cristina Ferreira partilhou um vídeo emotivo depois da Web Summit e falou da mãe, do filho e da casa onde cresceu. As palavras da apresentadora estão a emocionar os fãs.

Cristina Ferreira viveu mais um momento marcante a nível profissional, mas foi longe dos palcos e dos holofotes que acabou por partilhar uma das reflexões mais pessoais dos últimos dias. Depois da apresentação de um novo projeto na Web Summit, a apresentadora regressou a casa, na Malveira, e deixou-se levar por um desabafo sobre a vida, as conquistas e aquilo que continua a ser verdadeiramente importante.

«Conteúdo não publicado e um desabafo sincero na terceira imagem», escreveu Cristina Ferreira na legenda de uma publicação feita nas redes sociais, onde partilhou vários registos, incluindo uma fotografia ao lado do companheiro, João Monteiro, e um vídeo mais privado e emotivo.

Nesse momento, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI falou sobre a sensação de regressar ao lugar onde cresceu e onde continua a viver, apesar dos desafios e dos projetos cada vez maiores que tem pela frente.

«Já estou em casa depois desta apresentação no Web Summit. E sempre que aqui chego, há uma sensação incrível. Porque estou no sítio onde moro, desde sempre. Foi aqui que cresci, desde miúda. E era aqui que eu sonhava, e não era com isto», começou por contar.

«A minha mãe estava à minha espera»: a rotina que continua igual

A apresentadora confessou que nem sabe ao certo com o que sonhava quando era mais nova. Hoje, depois de alcançar uma posição de destaque na televisão e de se lançar em novos desafios empresariais, continua a encontrar na rotina familiar uma espécie de ponto de equilíbrio.

«Hoje é um dia especial. Mas depois chego aqui, (a casa), e está tudo normal, sabem? A minha mãe estava à minha espera, o meu filho está a chegar da faculdade. Eu vou jantar, vou adormecer, amanhã volto para o meu trabalho e tenho um projeto gigante em mãos», relatou.

É precisamente esse contraste que parece impressioná-la: de um lado, os grandes palcos, os projetos ambiciosos e a vontade de deixar uma marca; do outro, a casa, a família e os gestos simples de todos os dias.

«Mas está tudo igual, e isso é inacreditável porque é querer fazer, querer deixar marca, mas ao mesmo tempo saber que este é o meu lugar», concluiu.

Pode ver aqui o vídeo especial de Cristina Ferreira:

Fãs rendidos à reflexão de Cristina Ferreira

A partilha não passou despercebida aos seguidores, que reagiram sobretudo à mensagem sobre a importância das origens e da família. Muitos destacaram a capacidade de Cristina Ferreira continuar ligada ao lugar onde cresceu, apesar do percurso profissional que construiu.

«E com certeza o MELHOR LUGAR», escreveu uma seguidora. «Quem voa alto, mas esquece as suas raízes, acaba por perder o caminho de volta. As asas dão-nos liberdade, mas são as raízes que nos dão identidade», comentou outra pessoa.

Houve também quem destacasse o valor de ter um lugar para onde regressar: «Ter para onde voltar e saber onde se pertence. A gratidão de facto é um dos melhores sentimentos», pode ler-se entre as reações.

Outros seguidores aproveitaram para elogiar a determinação da apresentadora e a forma como continua a procurar novos desafios. «A Cristina com essa sua garra incrível, com essa sede constante de novos desafios e, sobretudo, por esse seu “fazer acontecer” sem ter medo se vai ou não dar certo é, de facto, uma grande inspiração», escreveu uma internauta.

Entre as mensagens, repetiu-se a ideia de que o sucesso não deve fazer esquecer aquilo que realmente importa: «Podemos chegar muito longe, conquistar o mundo e tocar o céu, mas que os nossos pés nunca se esqueçam da terra onde deram os primeiros passos.»

O novo projeto que levou Cristina Ferreira à Web Summit

O desabafo surgiu depois de uma semana especialmente importante para Cristina Ferreira. A apresentadora esteve na Web Summit, em Lisboa, para apresentar a Ask Gira, uma nova aplicação dedicada à saúde feminina, que pretende combinar tecnologia, inteligência artificial e informação personalizada.

O projeto foi anunciado no palco principal da conferência, a 12 de novembro, em conjunto com Daniela Braga, fundadora e CEO da DefinedAI. A aplicação deverá ser lançada em Portugal no início de 2027, seguindo-se a expansão para outros mercados, nomeadamente a Europa e o Brasil.

De acordo com a apresentação feita no evento, a plataforma pretende responder a dúvidas das mulheres relacionadas com o corpo e a saúde, através de informação personalizada e de dados partilhados com o consentimento das utilizadoras. A iniciativa nasceu depois de Cristina Ferreira ter identificado, através da sua experiência empresarial na área do bem-estar, a procura por mais informação sobre saúde feminina.

A apresentação estava inicialmente prevista para 11 de novembro, mas a programação da Web Summit foi afetada pela passagem da tempestade Cláudia, tendo a sessão sido reagendada. A participação acabou por marcar a estreia da apresentadora no palco principal do evento.

A carreira de Cristina Ferreira tem sido marcada pela capacidade de conciliar diferentes áreas. Começou na televisão depois de estudar Comunicação e de passar pela RTP, construiu uma carreira de destaque na TVI, passou pela SIC em 2018 e regressou à estação de Queluz de Baixo em 2020. É também autora e empresária, com projetos próprios na área da comunicação e do bem-estar.

Mas, depois de mais uma conquista profissional, a reflexão que decidiu partilhar aponta para uma certeza: por maiores que sejam os desafios e os sonhos, há um lugar onde tudo continua a fazer sentido. E, para Cristina Ferreira, esse lugar continua a ser casa.