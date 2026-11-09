“Podia ter estado quieta tantas vezes”: Cristina Ferreira prepara novidade fora da televisão e deixa fãs em alvoroço

Cristina Ferreira está prestes a dar mais um passo no mundo dos negócios. A apresentadora e empresária recorreu ao Instagram para partilhar uma reflexão sobre o seu percurso, a vontade constante de arriscar e o novo projeto que vai apresentar esta quarta-feira, 11 de novembro, na Web Summit, em Lisboa.

Numa publicação acompanhada por várias fotografias, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI deixou claro que, apesar de dividir a vida profissional entre a televisão e os negócios, é no desafio de fazer crescer uma ideia que encontra uma adrenalina difícil de comparar.

“Entre a apresentadora e a empresária sempre foi difícil escolher o que mais me entusiasma. O risco, mas também a adrenalina de fazer uma ideia crescer, não é comparável a nada do que possa sentir noutras áreas”, escreveu.

Cristina Ferreira admite que poderia ter escolhido ficar quieta em várias ocasiões, mas garante que a vontade de descobrir novos caminhos acaba sempre por falar mais alto. “Há uma necessidade de crescer e descobrir coisas novas em mim que não dá para sossegar. Quando é para ir eu já lá estou”, partilhou.

Cristina Ferreira recorda a herança familiar que a ensinou a arriscar

Na mesma publicação, a empresária atribuiu parte dessa inquietação ao ambiente em que cresceu. Rodeada de pessoas ligadas aos negócios, muitas delas sem formação académica, mas com uma intuição que considera extraordinária, Cristina diz ter herdado uma forma destemida de encarar os desafios.

“Quase todos iletrados mas de uma intuição acima da média. E gente sem medo. Isto foi o que recebi de herança. E é isto que tento honrar todos os dias”, explicou.

A apresentadora não esconde que nem todos os projetos têm necessariamente de correr bem. Para si, o importante é continuar a experimentar, aprender com os erros e procurar novos desafios. “Pode não dar certo? Pode. E? Aprendes e segues. À procura de outra coisa que te faça vibrar”, acrescentou.

O que vai Cristina Ferreira apresentar na Web Summit?

A grande novidade está marcada para esta quarta-feira, 11 de novembro, data em que Cristina Ferreira vai subir ao palco principal da Web Summit, em Lisboa, para apresentar um novo projeto.

A agenda oficial do evento confirma a participação da apresentadora numa sessão intitulada “Rewriting the rules of female longevity” ou, em português, “Redefinir as regras da longevidade feminina”. Cristina vai partilhar o palco com Daniela Braga, fundadora e CEO da Defined.ai.

A apresentação está centrada num novo produto que junta conhecimento na área da saúde, personalização e tecnologia, com o objetivo de ajudar as mulheres a assumirem um papel mais ativo nos cuidados com a própria saúde e a viverem mais anos com qualidade. A sessão está agendada para as 15h10, no Centre Stage da Web Summit.

A novidade surge numa altura em que Cristina Ferreira continua a desenvolver a Gira, marca que lançou em janeiro de 2025 e que tem vindo a apostar em produtos ligados ao bem-estar, à cosmética e à suplementação. A apresentadora já tinha anunciado que a marca teria vários projetos e lançamentos, tendo revelado, no início de 2026, a chegada da Gira às lojas Wells.

“Vai ser um sucesso”: fãs reagem à novidade de Cristina Ferreira

A publicação não passou despercebida aos seguidores. Na caixa de comentários, multiplicaram-se as mensagens de apoio e admiração pela capacidade de iniciativa da apresentadora. “Vai ser um sucesso”, “Mereces todo o sucesso” e “Uma inspiração” foram algumas das reações deixadas pelos fãs.

Houve também quem se identificasse com as palavras de Cristina sobre a dificuldade em ficar parada perante uma ideia nova. “Quando li ‘Podia ter estado quieta tantas vezes’, sorri. Perdi a conta às vezes que pensei isso de mim. Desde miúda que sou assim. Mal uma ideia me entusiasma, já estou a imaginar como a pôr de pé”, escreveu uma seguidora.

Entre elogios à sua faceta empreendedora e desejos de boa sorte para o novo desafio, a publicação voltou a mostrar a atenção que Cristina Ferreira desperta também fora dos ecrãs. Agora, a expectativa está centrada na apresentação desta quarta-feira, onde será conhecido o novo projeto que promete juntar tecnologia, saúde e longevidade feminina.