“Espero o ano inteiro por esta altura”: Cristina Ferreira revela o ritual que a faz viajar até à infância
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Cristina Ferreira partilha o momento do ano que mais espera e que a faz regressar às memórias felizes da infância
Há memórias que não precisam de fotografias antigas para nos levar de volta à infância. Às vezes, basta um sabor, um cheiro ou um ritual que se repete todos os anos. Cristina Ferreira parece saber isso melhor do que ninguém.
A apresentadora partilhou nas redes sociais um daqueles momentos que, à primeira vista, pode parecer simples, mas que para si tem um significado muito maior. Entre folhas, ramos e frutos, surge de sorriso contido e com o brilho no olhar de quem reencontra uma parte de si.
“Espero o ano inteiro por esta altura”, confessou.
O momento, diz Cristina, leva-a diretamente para as memórias de infância, para as tardes passadas a brincar junto às figueiras e para uma sensação de liberdade que permanece intacta tantos anos depois. “É o meu fruto favorito. Ou talvez seja só a minha melhor memória”, escreveu ainda, numa partilha particularmente pessoal.
Nas imagens, a apresentadora mostra o ritual de colher diretamente da árvore e provar o fruto ali mesmo. Sem grandes cerimónias, sem a distância de uma ida ao supermercado: é arrancar, abrir e comer.
É precisamente essa simplicidade que parece tornar o momento tão especial. Para Cristina Ferreira, a chegada desta altura do ano não é apenas uma questão de fruta da época. É uma espécie de viagem no tempo. Um reencontro com as tardes de infância, com as brincadeiras nas figueiras e com uma memória que continua a saber tão bem como antes.
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