Quer chegar aos 50 em forma? Cristina Ferreira revela os sete hábitos que "fazem a diferença"

Cristina Ferreira voltou a partilhar com os seguidores alguns dos hábitos que fazem parte da sua rotina para cuidar do corpo e manter um estilo de vida saudável. Aos 49 anos, a apresentadora da TVI diz que há várias escolhas que fazem a diferença no seu dia a dia, desde a musculação e o Pilates até à alimentação, à hidratação e ao descanso.

Numa publicação no Instagram, Cristina Ferreira resumiu a sua rotina em sete pontos. A lista inclui quatro treinos de musculação por semana, uma sessão de Pilates, proteína em todas as refeições, deitar antes das 23h00, beber meio litro de água ao acordar, caminhar o máximo possível e reduzir o consumo de açúcar.

São hábitos que a comunicadora tem vindo a destacar em várias partilhas, mostrando que a mudança não aconteceu de um dia para o outro. O exercício físico e a alimentação passaram a ocupar um lugar cada vez mais importante na sua vida, numa aposta que, como já explicou, pretende manter a longo prazo.

Os sete hábitos de Cristina Ferreira para uma vida mais saudável

A apresentadora foi direta na mensagem que deixou aos seguidores: «Faz a diferença». E enumerou as escolhas que procura integrar na rotina:

Quatro treinos de musculação por semana: o treino de força é uma das prioridades de Cristina Ferreira, que tem vindo a aumentar a exigência dos exercícios.

Um treino de Pilates: uma atividade que complementa a musculação e trabalha a mobilidade, o controlo corporal e a força.

Proteína em todas as refeições: a apresentadora aposta neste nutriente ao longo do dia, procurando dar maior atenção à composição das refeições.

Adormecer antes das 23h00: o descanso também faz parte da rotina que procura cumprir.

Beber meio litro de água ao acordar: um hábito que Cristina diz ter integrado para melhorar a hidratação logo no início do dia.

Caminhar o máximo possível: a atividade física não fica limitada ao ginásio. As caminhadas são outro dos hábitos que a apresentadora valoriza.

Retirar o açúcar ao máximo: Cristina procura reduzir o consumo de açúcar, uma mudança que já tinha referido em publicações anteriores.

Musculação e Pilates: o exercício ganhou outro peso na rotina

A aposta na musculação não é uma novidade para quem acompanha Cristina Ferreira. Em abril de 2025, a apresentadora já tinha revelado que estava a aumentar a intensidade dos treinos, com mais peso e mais exercícios de força, conciliando esta atividade com sessões de Pilates.

Na altura, explicou que estava cada vez mais consciente das mudanças do corpo e que queria chegar aos 50 anos na sua melhor versão. «Acordo às 6h para treinar», contou então, admitindo que nem sempre era fácil trocar a cama pelo ginásio.

Mais recentemente, em fevereiro de 2026, voltou a falar da decisão de intensificar os cuidados com a alimentação e o exercício. «Já me dedicava, só que o fazia para manter. Agora decidi intensificar», explicou, numa entrevista à margem de um evento da TVI.

A escolha de reforçar o treino de força tem também fundamento nas recomendações de saúde. A Organização Mundial da Saúde aconselha os adultos a realizar atividades de fortalecimento muscular que envolvam os principais grupos musculares pelo menos dois dias por semana, além de atividade física aeróbica regular.

Isto não significa, contudo, que quatro sessões semanais sejam obrigatórias para toda a gente. A frequência e a intensidade do treino devem ser ajustadas à condição física, aos objetivos e às necessidades de cada pessoa.

Proteína, menos açúcar e atenção à alimentação

A alimentação é outro dos pilares que Cristina Ferreira tem destacado. A apresentadora já contou que passou a dar mais importância à proteína e aos legumes, reduzindo o consumo de açúcar e de alguns alimentos que antes faziam parte da sua rotina.

Em dezembro de 2025, numa partilha nas redes sociais, explicou que estava a fazer uma alimentação mais pensada para as necessidades do seu corpo, com mais proteína, menos açúcar e maior presença de legumes. Também admitiu que nem sempre é fácil manter estas escolhas num dia de trabalho preenchido.

A proteína é essencial para o organismo, nomeadamente para a manutenção e recuperação dos músculos. No entanto, a quantidade necessária varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como a idade, o peso, a atividade física e o estado de saúde. Não existe uma regra universal que obrigue a incluir uma determinada quantidade em todas as refeições.

Quanto ao açúcar, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é limitar os açúcares livres a menos de 10% da ingestão energética diária, sugerindo que uma redução para menos de 5% poderá trazer benefícios adicionais. Esta orientação não significa eliminar todos os açúcares dos alimentos, mas sobretudo reduzir os açúcares adicionados e os presentes, por exemplo, em bebidas açucaradas e sumos.

Água ao acordar, caminhadas e descanso também contam

Entre os hábitos enumerados por Cristina Ferreira estão ainda a hidratação logo pela manhã, as caminhadas e a preocupação em adormecer antes das 23h00.

A apresentadora já tinha explicado, em agosto de 2025, que tentava beber meio litro de água antes do pequeno-almoço. As caminhadas, por sua vez, são um hábito mais antigo, que chegou a descrever como uma forma de meditação.

Beber água é essencial para manter o organismo hidratado, mas não existe uma quantidade obrigatória de meio litro logo ao acordar que se aplique a todas as pessoas. As necessidades variam consoante a atividade física, a temperatura, a alimentação e as condições de saúde. O mais importante é garantir uma ingestão adequada de líquidos ao longo do dia.

O descanso é igualmente relevante. Cristina Ferreira procura deitar-se antes das 23h00, embora já tenha admitido que os horários de trabalho, sobretudo durante os programas em direto e os reality shows, nem sempre facilitam essa rotina. Mais do que uma hora universal para ir dormir, importa garantir tempo suficiente de sono e horários tão regulares quanto possível.

«A constância»: fãs elogiam dedicação da apresentadora

A publicação foi recebida com várias mensagens de apoio e elogios. Muitos seguidores agradeceram a partilha e destacaram a dedicação de Cristina Ferreira à mudança de hábitos.

«Isso mesmo», «Cada dia melhor!», «Lindíssima» e «Uau! Que dedicação» foram algumas das reações. Uma seguidora chamou ainda a atenção para um dos aspetos mais importantes de qualquer mudança de rotina: «Só faltou um ingrediente que não está na lista: CONSTÂNCIA, porque não é o que fazemos de vez em quando, mas o que conseguimos manter todos os dias».

Também houve quem elogiasse a apresentadora pela imagem e pela motivação que transmite. «Está simplesmente maravilhosa» e «O brilho é diferente» foram outras das mensagens deixadas na caixa de comentários.

Ao longo dos últimos meses, Cristina Ferreira tem insistido numa ideia: não se muda de um dia para o outro. Em julho de 2026, escreveu que é preciso estabelecer prioridades e perceber que os novos hábitos devem fazer parte da vida a longo prazo. Uma filosofia que resume a mensagem que voltou agora a partilhar com os seguidores.