Cristina Ferreira
Cristina Ferreira | Fotos: Instagram

Quer chegar aos 50 em forma? Cristina Ferreira revela os sete hábitos que "fazem a diferença"
Mafalda Mourão
Ontem às 11:27

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Cristina Ferreira partilha o segredo para estar em boa forma

Cristina Ferreira e João Monteiro na Comporta

Cristina Ferreira e João Monteiro

Cristina Ferreira e João Monteiro na escapadinha pelo Norte

Cristina Ferreira revelou sete hábitos que fazem parte da sua rotina aos 49 anos. Da musculação à alimentação, conheça as dicas da apresentadora

Cristina Ferreira voltou a partilhar com os seguidores alguns dos hábitos que fazem parte da sua rotina para cuidar do corpo e manter um estilo de vida saudável. Aos 49 anos, a apresentadora da TVI diz que há várias escolhas que fazem a diferença no seu dia a dia, desde a musculação e o Pilates até à alimentação, à hidratação e ao descanso.

Numa publicação no Instagram, Cristina Ferreira resumiu a sua rotina em sete pontos. A lista inclui quatro treinos de musculação por semana, uma sessão de Pilates, proteína em todas as refeições, deitar antes das 23h00, beber meio litro de água ao acordar, caminhar o máximo possível e reduzir o consumo de açúcar.

São hábitos que a comunicadora tem vindo a destacar em várias partilhas, mostrando que a mudança não aconteceu de um dia para o outro. O exercício físico e a alimentação passaram a ocupar um lugar cada vez mais importante na sua vida, numa aposta que, como já explicou, pretende manter a longo prazo.

Os sete hábitos de Cristina Ferreira para uma vida mais saudável

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A apresentadora foi direta na mensagem que deixou aos seguidores: «Faz a diferença». E enumerou as escolhas que procura integrar na rotina:

Quatro treinos de musculação por semana: o treino de força é uma das prioridades de Cristina Ferreira, que tem vindo a aumentar a exigência dos exercícios.

Um treino de Pilates: uma atividade que complementa a musculação e trabalha a mobilidade, o controlo corporal e a força.

Proteína em todas as refeições: a apresentadora aposta neste nutriente ao longo do dia, procurando dar maior atenção à composição das refeições.

Adormecer antes das 23h00: o descanso também faz parte da rotina que procura cumprir.

Beber meio litro de água ao acordar: um hábito que Cristina diz ter integrado para melhorar a hidratação logo no início do dia.

Caminhar o máximo possível: a atividade física não fica limitada ao ginásio. As caminhadas são outro dos hábitos que a apresentadora valoriza.

Retirar o açúcar ao máximo: Cristina procura reduzir o consumo de açúcar, uma mudança que já tinha referido em publicações anteriores.

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Musculação e Pilates: o exercício ganhou outro peso na rotina

A aposta na musculação não é uma novidade para quem acompanha Cristina Ferreira. Em abril de 2025, a apresentadora já tinha revelado que estava a aumentar a intensidade dos treinos, com mais peso e mais exercícios de força, conciliando esta atividade com sessões de Pilates.

Na altura, explicou que estava cada vez mais consciente das mudanças do corpo e que queria chegar aos 50 anos na sua melhor versão. «Acordo às 6h para treinar», contou então, admitindo que nem sempre era fácil trocar a cama pelo ginásio.

Mais recentemente, em fevereiro de 2026, voltou a falar da decisão de intensificar os cuidados com a alimentação e o exercício. «Já me dedicava, só que o fazia para manter. Agora decidi intensificar», explicou, numa entrevista à margem de um evento da TVI.

A escolha de reforçar o treino de força tem também fundamento nas recomendações de saúde. A Organização Mundial da Saúde aconselha os adultos a realizar atividades de fortalecimento muscular que envolvam os principais grupos musculares pelo menos dois dias por semana, além de atividade física aeróbica regular.

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Isto não significa, contudo, que quatro sessões semanais sejam obrigatórias para toda a gente. A frequência e a intensidade do treino devem ser ajustadas à condição física, aos objetivos e às necessidades de cada pessoa.

Proteína, menos açúcar e atenção à alimentação

A alimentação é outro dos pilares que Cristina Ferreira tem destacado. A apresentadora já contou que passou a dar mais importância à proteína e aos legumes, reduzindo o consumo de açúcar e de alguns alimentos que antes faziam parte da sua rotina.

Em dezembro de 2025, numa partilha nas redes sociais, explicou que estava a fazer uma alimentação mais pensada para as necessidades do seu corpo, com mais proteína, menos açúcar e maior presença de legumes. Também admitiu que nem sempre é fácil manter estas escolhas num dia de trabalho preenchido.

A proteína é essencial para o organismo, nomeadamente para a manutenção e recuperação dos músculos. No entanto, a quantidade necessária varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como a idade, o peso, a atividade física e o estado de saúde. Não existe uma regra universal que obrigue a incluir uma determinada quantidade em todas as refeições.

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Quanto ao açúcar, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é limitar os açúcares livres a menos de 10% da ingestão energética diária, sugerindo que uma redução para menos de 5% poderá trazer benefícios adicionais. Esta orientação não significa eliminar todos os açúcares dos alimentos, mas sobretudo reduzir os açúcares adicionados e os presentes, por exemplo, em bebidas açucaradas e sumos.

Água ao acordar, caminhadas e descanso também contam

Entre os hábitos enumerados por Cristina Ferreira estão ainda a hidratação logo pela manhã, as caminhadas e a preocupação em adormecer antes das 23h00.

A apresentadora já tinha explicado, em agosto de 2025, que tentava beber meio litro de água antes do pequeno-almoço. As caminhadas, por sua vez, são um hábito mais antigo, que chegou a descrever como uma forma de meditação.

Beber água é essencial para manter o organismo hidratado, mas não existe uma quantidade obrigatória de meio litro logo ao acordar que se aplique a todas as pessoas. As necessidades variam consoante a atividade física, a temperatura, a alimentação e as condições de saúde. O mais importante é garantir uma ingestão adequada de líquidos ao longo do dia.

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O descanso é igualmente relevante. Cristina Ferreira procura deitar-se antes das 23h00, embora já tenha admitido que os horários de trabalho, sobretudo durante os programas em direto e os reality shows, nem sempre facilitam essa rotina. Mais do que uma hora universal para ir dormir, importa garantir tempo suficiente de sono e horários tão regulares quanto possível.

«A constância»: fãs elogiam dedicação da apresentadora

A publicação foi recebida com várias mensagens de apoio e elogios. Muitos seguidores agradeceram a partilha e destacaram a dedicação de Cristina Ferreira à mudança de hábitos.

«Isso mesmo», «Cada dia melhor!», «Lindíssima» e «Uau! Que dedicação» foram algumas das reações. Uma seguidora chamou ainda a atenção para um dos aspetos mais importantes de qualquer mudança de rotina: «Só faltou um ingrediente que não está na lista: CONSTÂNCIA, porque não é o que fazemos de vez em quando, mas o que conseguimos manter todos os dias».

Também houve quem elogiasse a apresentadora pela imagem e pela motivação que transmite. «Está simplesmente maravilhosa» e «O brilho é diferente» foram outras das mensagens deixadas na caixa de comentários.

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Ao longo dos últimos meses, Cristina Ferreira tem insistido numa ideia: não se muda de um dia para o outro. Em julho de 2026, escreveu que é preciso estabelecer prioridades e perceber que os novos hábitos devem fazer parte da vida a longo prazo. Uma filosofia que resume a mensagem que voltou agora a partilhar com os seguidores.

Veja agora, na galeria que preparámos para si, as melhores fotos de Cristina Ferreira

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