"Ai da rapariga". Cristina Ferreira deixa aviso à futura nora: e há uma 'regra' que está proibida de quebrar

Cristina Ferreira falou sobre a forte ligação que mantém com a família e deixou um recado bem claro sobre o futuro do filho, Tiago. A comunicadora explicou que os almoços de família fazem parte da rotina e que espera que a futura companheira, ou companheiro, do filho entre também nessa dinâmica.

A declaração surgiu durante a conversa com Ana Guiomar no podcast “A Que Sabe o Amor?”, num episódio em que Cristina Ferreira falou abertamente sobre amor, família e os pequenos rituais que considera importantes.

Os sábados são sagrados para a família de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira começou por explicar que a mãe tem uma presença muito forte na sua rotina e que existe uma tradição familiar que se mantém há vários anos.

“Não há dia nenhum em que eu não esteja com a minha mãe, que a minha mãe não diga: 'O que é que queres que eu faça para o menino', e portanto tira-me esse peso”, contou.

Mas é ao fim de semana que a família ganha uma dimensão ainda maior. “Aos sábados, é a família inteira, nós estamos sempre aí uns 13, 14 à mesa, os meus primos...”, revelou.

E o que acontece quando Tiago tiver uma companheira?

Foi neste contexto que Cristina Ferreira deixou aquele que pode ser visto como um aviso à futura nora — embora a própria tenha deixado a porta aberta a que o filho possa ter um companheiro.

“Ai da rapariga, ou do rapaz – não sei, o que ele quiser –, que não queira vir à casa da sogra. Nem pensar”, afirmou.

A frase, dita num tom direto e descontraído, revela a importância que os encontros familiares têm para Cristina Ferreira.

A futura nora já tem lugar à mesa?

Pelas palavras da comunicadora, a resposta parece ser clara: sim. Cristina Ferreira descreveu uma família muito próxima, habituada a reunir-se à mesa e a integrar os companheiros dos vários elementos.

A própria forma como se refere à futura relação do filho mostra que já existe um espaço pensado para quem vier a fazer parte da família.

O recado, esse, ficou dado: faltar aos tradicionais encontros familiares não parece ser uma opção muito bem recebida.

Cristina Ferreira também falou sobre o amor dentro de casa

A conversa com Ana Guiomar não ficou, contudo, pelos almoços de família. Cristina Ferreira falou também sobre a forma como entende o amor e explicou que aprendeu com a mãe a valorizar pequenos gestos de cuidado.

Um dos exemplos é o hábito de preparar a fruta para o companheiro. A apresentadora contou que a mãe faz o mesmo pelo pai há mais de 50 anos e que sempre interpretou esse gesto como uma demonstração de amor.

Foi também assim que passou a fazê-lo com João Monteiro. “O João brincava com isso quando eu dizia e de repente eu começo a arranjar a fruta para o João. Hoje ele diz: ‘É das coisas melhores da vida, é a fruta arranjada por ti'”, revelou.

Para Cristina Ferreira, estes gestos têm mais significado do que muitas declarações públicas. “Isso sim é que é amor, muito mais do que postar fotografias na internet a dizer que se ama ou isto ou aquilo. Eu desconfio sempre”, afirmou.

Entre a tradição dos almoços de família e os pequenos cuidados do dia a dia, Cristina Ferreira acabou por mostrar uma visão do amor muito ligada à presença, à proximidade e aos gestos que se repetem longe das câmaras.