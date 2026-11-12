Cristina Ferreira faz revelação privada sobre o filho e deixa escapar detalhe curioso: "Teve um desses"

Cristina Ferreira mudou os hábitos de vida aos 48 anos para se tornar mais saudável

Cristina Ferreira partilhou um pormenor da vida do filho, Tiago Casinhas, durante a emissão desta quarta-feira, 11 de novembro, do programa Dois às 10, da TVI. A apresentadora revelou que o jovem já teve um dos chamados carros «mata-velhos», uma solução que lhe permitia deslocar-se de forma mais autónoma.

A conversa surgiu a propósito das imagens de Cristiano Ronaldo a passear de carrinho de golfe com o filho mais velho, Cristianinho, na sua propriedade em Cascais. O jovem, de 16 anos, surge ao volante do veículo, num momento que foi comentado pelos participantes da rubrica Conversas de Café.

Durante a conversa, Cristina Ferreira observou que o futebolista estaria a ensinar o filho a conduzir. Foi então que Cinha Jardim partilhou uma experiência familiar, contando que o neto, com a mesma idade de Cristianinho, também se preparava para começar a conduzir um pequeno veículo.

Cristina Ferreira recorda experiência do filho

Cinha Jardim questionou Gonçalo Quinaz sobre se também tinha comprado um destes carros para o filho. O comentador confirmou que Martim já tinha tido um veículo do género e explicou que são conhecidos popularmente como «mata-velhos».

Foi neste contexto que Cristina Ferreira decidiu partilhar a sua própria experiência. «O meu [filho] também teve», revelou a apresentadora, referindo-se a Tiago Casinhas.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI explicou ainda a origem da designação popular destes veículos, associada ao facto de, antigamente, serem sobretudo utilizados por pessoas mais velhas ou por quem não tinha carta de condução.

A conversa acabou por revelar também uma vantagem prática que a apresentadora encontrou nesta solução enquanto mãe. «Era um sossego ir para todo o lado, nem tinha que me preocupar, ir para a bola, para aqui, para acolá», contou, recordando a autonomia que o pequeno carro proporcionava ao filho.

Pode ver tudo no vídeo abaixo:

O que são os carros «mata-velhos» e quem os pode conduzir?

Conhecidos popularmente como «mata-velhos» ou «papa-reformas», estes pequenos veículos são geralmente associados aos quadriciclos, automóveis compactos que permitem deslocações curtas e que podem ser uma alternativa para quem ainda não tem idade para conduzir um automóvel ligeiro convencional.

Em Portugal, as regras dependem da categoria e das características do veículo. De acordo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), a categoria B1 permite conduzir quadriciclos e pode ser obtida a partir dos 16 anos, mediante aprovação numa prova teórica e numa prova prática.

Já a categoria AM, também acessível a partir dos 16 anos, permite conduzir determinados veículos, incluindo quadriciclos ligeiros, desde que cumpram os requisitos legais aplicáveis.

Por isso, apesar de serem frequentemente associados à ideia de que não é necessária uma carta de condução convencional, estes veículos exigem habilitação adequada à respetiva categoria.