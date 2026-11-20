Cristina Ferreira partilha o segredo para estar em boa forma

A apresentadora recordou um episódio vivido no Centro Colombo, em Lisboa, quando Tiago tinha apenas dois anos. O excesso de pessoas que se aproximaram para pedir fotografias deixou-a em pânico, com receio de largar a mão do filho.

Cristina Ferreira recordou um episódio particularmente marcante que viveu com o filho, Tiago, quando este tinha apenas dois anos. A revelação aconteceu no programa «Dois às 10», da TVI, durante uma conversa com Rita Pereira, que esteve à conversa com a apresentadora e Cláudio Ramos na quinta-feira, 19 de novembro.

Tudo começou quando a atriz falou sobre a forma como a popularidade passou a interferir nos momentos que partilha com o filho mais velho, Lonô, de sete anos. Rita Pereira contou que, recentemente, convidou o menino para um passeio a dois e sugeriu uma ida ao shopping. A resposta da criança deixou-a surpreendida.

«Ao shopping as pessoas vão começar a pedir-te [fotografias]», terá dito Lonô à mãe.

A atriz confessou que ouvir aquelas palavras pela primeira vez foi particularmente difícil. «De repente, o meu mundo invadiu o mundo dele e eu não queria», desabafou.

Foi neste contexto que Cristina Ferreira decidiu partilhar uma experiência semelhante, recordando uma situação que viveu com Tiago quando este ainda era muito pequeno. «Tive essa experiência, o Tiago tinha para aí dois anos, queria ir comprar uma mochila da Disney e eu fui ao Colombo. Não cheguei a entrar na loja, porque tive que me vir embora», começou por contar.

A apresentadora explicou depois o que aconteceu naquele dia e como a reação das pessoas acabou por transformar uma simples ida às compras num momento de grande tensão. «As pessoas queriam muito fotografias, eu ficava em pânico de largar a mão dele e foi tanta gente à volta que acabei por me vir embora», revelou.

Cristina Ferreira já falou sobre a proteção do filho

A exposição pública e a dificuldade em separar a vida profissional da familiar não são temas novos para Cristina Ferreira.

Ao longo dos anos, a apresentadora tem abordado a preocupação em preservar a privacidade de Tiago, procurando que o filho tenha uma infância o mais normal possível, apesar da notoriedade da mãe.

Numa entrevista ao «Jornal da Noite», da SIC, em setembro de 2018, Cristina Ferreira falou precisamente sobre as dificuldades que sentiu quando o filho começou a perceber que era reconhecido por ser filho de uma figura pública.

Na altura, explicou que queria que Tiago fosse visto simplesmente como uma criança, e não apenas como «o filho da Cristina Ferreira».

A apresentadora assumiu também que sempre procurou proteger uma parte da vida familiar da exposição mediática, distinguindo aquilo que partilha com o público daquilo que prefere manter na esfera privada.

O episódio agora recordado no «Dois às 10» voltou, assim, a colocar em evidência um dos desafios de quem vive sob os olhares constantes do público: conseguir desfrutar de momentos simples em família sem que a fama interfira na rotina dos filhos.