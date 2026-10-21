Corpo de sonho aos 49 anos. Cristina Ferreira mostra-se mais sensual do que nunca em vestido ousado e fãs entram em delírio: "Não consigo tirar o foco dessa perna"
Cristina Ferreira mostra-se como poucas vezes a vimos e há um detalhe que está a incendiar as redes sociais
Cristina Ferreira incendiou as redes sociais com a mais recente partilha que fez. A apresentadora da TVI aproveitou a terça-feira para ir jantar com amigos, mas foi o look escolhido para a ocasião que roubou todas as atenções.
Para a ocasião, Cristina Ferreira elegeu um vestido branco cheio de folhos e com corte assimétrico e conjugou-o com uma botas pretas de cano alto. O visual deixou em evidência a excelente forma física em que se encontra, aos 49 anos.
"Uma terça feira normal 😉", escreveu, na legenda da partilha feita no Instagram.
Os fãs ficaram rendidos à sensualidade da Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, e as suas pernas esculpidas foram muito elogiadas.
"Estás bem sexy para uma terça-feira", "Adoro . Estás linda", "Que pernão!", "Arrasou", "Belíssima", "A Cristina é uma mulher linda", "Simplesmente maravilhosa", "Lindona", "O mulherão da Malveira", "Sempre elegante. Grande Cristina", "Esse vestido fica-te a matar", "O look! Amei", "Que sensual", "Perfeita", "Não consigo tirar o foco dessa perna!", "Que Deusa", "Que linda, parece uma manequim", "Que luxo de mulher", são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.
Veja agora, na nossa galeria, os registos fotográficos de Cristina Ferreira que estão a dar que falar.