Corpo de sonho aos 49 anos. Cristina Ferreira mostra-se mais sensual do que nunca em vestido ousado e fãs entram em delírio: "Não consigo tirar o foco dessa perna"

Cristina Ferreira incendiou as redes sociais com a mais recente partilha que fez. A apresentadora da TVI aproveitou a terça-feira para ir jantar com amigos, mas foi o look escolhido para a ocasião que roubou todas as atenções.

Para a ocasião, Cristina Ferreira elegeu um vestido branco cheio de folhos e com corte assimétrico e conjugou-o com uma botas pretas de cano alto. O visual deixou em evidência a excelente forma física em que se encontra, aos 49 anos.

"Uma terça feira normal 😉", escreveu, na legenda da partilha feita no Instagram.

Os fãs ficaram rendidos à sensualidade da Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, e as suas pernas esculpidas foram muito elogiadas.

"Estás bem sexy para uma terça-feira", "Adoro . Estás linda", "Que pernão!", "Arrasou", "Belíssima", "A Cristina é uma mulher linda", "Simplesmente maravilhosa", "Lindona", "O mulherão da Malveira", "Sempre elegante. Grande Cristina", "Esse vestido fica-te a matar", "O look! Amei", "Que sensual", "Perfeita", "Não consigo tirar o foco dessa perna!", "Que Deusa", "Que linda, parece uma manequim", "Que luxo de mulher", são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.