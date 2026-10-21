Cristina Ferreira
Cristina Ferreira | Fotos: Instagram

Corpo de sonho aos 49 anos. Cristina Ferreira mostra-se mais sensual do que nunca em vestido ousado e fãs entram em delírio: "Não consigo tirar o foco dessa perna"
Mafalda Mourão
Há 3h e 0min

Cristina Ferreira mostra-se como poucas vezes a vimos e há um detalhe que está a incendiar as redes sociais

Cristina Ferreira incendiou as redes sociais com a mais recente partilha que fez. A apresentadora da TVI aproveitou a terça-feira para ir jantar com amigos, mas foi o look escolhido para a ocasião que roubou todas as atenções.

Para a ocasião, Cristina Ferreira elegeu um vestido branco cheio de folhos e com corte assimétrico e conjugou-o com uma botas pretas de cano alto. O visual deixou em evidência a excelente forma física em que se encontra, aos 49 anos.

"Uma terça feira normal 😉", escreveu, na legenda da partilha feita no Instagram.

Os fãs ficaram rendidos à sensualidade da Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, e as suas pernas esculpidas foram muito elogiadas.

"Estás bem sexy para uma terça-feira", "Adoro . Estás linda", "Que pernão!", "Arrasou", "Belíssima", "A Cristina é uma mulher linda", "Simplesmente maravilhosa", "Lindona", "O mulherão da Malveira", "Sempre elegante. Grande Cristina", "Esse vestido fica-te a matar", "O look! Amei", "Que sensual", "Perfeita", "Não consigo tirar o foco dessa perna!", "Que Deusa", "Que linda, parece uma manequim", "Que luxo de mulher", são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.

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