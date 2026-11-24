Cristina Ferreira está a pensar mudar novamente de visual e decidiu pedir ajuda a quem melhor conhece as suas diferentes versões: os seguidores. A apresentadora da TVI partilhou duas fotografias no Instagram e lançou uma pergunta que rapidamente deu origem a uma discussão entre os fãs. Afinal, deverá ficar ainda mais loira?

«Aqui na dúvida se me torno mais loira ou não. O que acham?», escreveu a comunicadora na legenda da publicação, deixando a decisão em aberto e dando aos seguidores a oportunidade de manifestarem a sua preferência.

E as respostas não podiam ser mais diferentes. Se alguns fãs defendem que Cristina Ferreira deve apostar num tom ainda mais claro, outros preferem o visual atual e há mesmo quem a queira ver novamente morena.

«Sim! Adoro», «Sim! Pinta de quase branco» e «Sim!! Mais loira» são algumas das opiniões de quem gostava de ver a apresentadora arriscar numa transformação.

Mas nem todos estão convencidos. «Não! Morena!!!», escreveu uma seguidora, enquanto outra deixou uma sugestão diferente: «Morena iluminada e com cabelo pelos ombros».

Também houve quem defendesse que Cristina Ferreira não precisa de mudar absolutamente nada. «Ficas linda de qualquer maneira, mas adoro o teu loiro assim como está», «Estás perfeita» e «Eu acho que sim. Se bem que tu ficas bem de qualquer maneira» são algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários.

Há quem peça outra mudança: menos extensões e cabelo mais curto

Entre as várias opiniões, houve ainda quem aproveitasse a publicação para sugerir uma transformação mais abrangente, não apenas ao nível da cor.

«Não ... Mais loira não, mais curto menos extensões», comentou uma seguidora, enquanto outra revelou não apreciar os reflexos dourados que a apresentadora tem atualmente: «Não gosto de ver esses reflexos dourados mas concordo com mudanças».

O comprimento do cabelo também não ficou de fora da discussão. «Assim está lindíssima Cristina, e com o cabelo comprido fica mais charmosa», defendeu uma fã, enquanto outra confessou preferir a comunicadora com o cabelo mais escuro e curto.

Entre sugestões, elogios e preferências bastante distintas, uma coisa parece ser consensual: os seguidores não ficaram indiferentes à possibilidade de Cristina Ferreira voltar a surpreender com uma mudança de imagem.

Cristina Ferreira já habituou os fãs a mudanças de visual

Ao longo dos anos, Cristina Ferreira tem experimentado diferentes cores e comprimentos de cabelo, mostrando que não tem receio de arriscar quando o assunto é a imagem.

Em junho deste ano, a apresentadora mostrou inclusivamente o cabelo natural, mais curto, e revelou que tinha recorrido a extensões para conseguir um visual mais comprido para uma gala do 'Secret Story - Desafio Final'.

Na altura, explicou que gostava de voltar a ter o cabelo longo e mostrou aos seguidores o resultado da transformação, que também motivou várias reações.

Agora, a dúvida é outra: será que Cristina Ferreira vai apostar num loiro ainda mais claro ou vai acabar por escolher uma mudança completamente diferente?

Para já, a apresentadora ainda não revelou qual será a decisão. Mas, a avaliar pela quantidade e diversidade de opiniões, a próxima ida ao cabeleireiro promete voltar a dar que falar.