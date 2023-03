Rendemo-nos ao vestido com decote coração da coleção da Cristina. E está à venda!

Cristina Ferreira publicou fotografias com um vestido que não para de somar elogios. Com um decote em coração com copa, curto e justo, é uma peça super sexy e, como garante a apresentadora, muito confortável.

O conforto do vestido, que conta com um fecho invisível e ombros definidos, deve-se à sua composição elástica, adaptando-se de forma perfeita às curvas de qualquer corpo. O tecido é composto por 56% de poliamida, 33% de lurex e 11% de elastane.

O vestido, que está à venda no site da loja store.dailycristina.com, está disponível em duas cores – preto e cobre – e custa 109,90 euros.

