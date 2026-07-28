Nem dietas malucas, nem milagres. Cristina Ferreira revela os 9 hábitos que adotou para mudar de vida aos 48 anos

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Mudar de vida raramente acontece de um dia para o outro. Não há fórmulas mágicas, nem soluções instantâneas. Há pequenas decisões repetidas todos os dias que acabam por fazer toda a diferença. Foi precisamente essa a reflexão partilhada por Cristina Ferreira, que revelou os hábitos que adotou aos 48 anos e que considera fundamentais para viver melhor.

A apresentadora da TVI assumiu que a mudança não aconteceu de forma imediata e deixou uma mensagem que muitos poderão reconhecer: "Não se muda de um dia para o outro. É preciso querer, é preciso estabelecer prioridades, é preciso perceber que é para o resto da vida. Mas uma vida melhor."

A partir dessa consciência, Cristina Ferreira criou uma rotina focada no bem-estar físico e mental, baseada em hábitos simples, mas consistentes.

Os hábitos que Cristina Ferreira adotou aos 48 anos

Entre as mudanças que passou a integrar no seu dia a dia, a comunicadora destaca:

Beber água logo ao acordar, um hábito que admite ter sido difícil de implementar.

Fazer musculação, pelo menos, quatro vezes por semana.

Apostar numa alimentação rica em proteína.

Equilibrar a mente e aprender a parar quando necessário.

Afastar pessoas que "secam" a energia e o bem-estar.

Fazer análises clínicas regularmente para acompanhar o estado de saúde.

Suplementar de acordo com as necessidades do organismo, sempre com acompanhamento adequado.

Deitar-se cedo, sempre que a agenda o permite.

Tentar cumprir a meta dos 10 mil passos por dia.

Mais do que uma lista de regras, Cristina Ferreira sublinha que se trata de um compromisso consigo própria e com a saúde a longo prazo.

O que dizem os especialistas?

Beber água em jejum

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda começar a beber água logo pela manhã e manter uma hidratação regular ao longo do dia. Apesar de beber água em jejum não tenha benefícios "milagrosos" comprovados, ajuda a repor os líquidos perdidos durante a noite e contribui para uma hidratação adequada.

Alimentação rica em proteína

Já sobre a aposta da apresentadora numa alimentação rica em proteína, está alinhada com aquilo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda, sobretudo para quem pratica exercício físico regularmente. A proteína desempenha um papel essencial na manutenção da massa muscular, embora as necessidades variem de pessoa para pessoa.

Os 10 mil passos diários

Embora os famosos 10 mil passos por dia não sejam uma recomendação oficial da Direção-Geral da Saúde, manter-se fisicamente ativo e caminhar diariamente está associado a importantes benefícios para a saúde cardiovascular, metabólica e mental. Estudos recentes indicam que mesmo valores inferiores podem trazer ganhos significativos.

Musculação quatro vezes por semana

Este hábito é dos mais sustentados pela evidência. A DGS inclui a atividade física como um dos pilares fundamentais de um estilo de vida saudável.

Além disso, organizações internacionais como a OMS recomendam:

treino de força pelo menos 2 dias por semana;

exercício regular para preservar massa muscular, força e saúde óssea, especialmente após os 40 anos.



Fazer análises regularmente

As análises periódicas permitem:

identificar fatores de risco;

detetar doenças precocemente;

acompanhar parâmetros como colesterol, glicemia ou défices nutricionais.

A periodicidade deve, no entanto, ser definida pelo médico que o acompanha.

Suplementar conforme as necessidades

A evidência e as recomendações médicas são claras:

não se deve suplementar por iniciativa própria;

a suplementação deve responder a uma deficiência ou necessidade identificada.

Por isso, é que Cristina Ferreira escreve: "Suplementar, acompanhar necessidades do corpo". É sempre preciso ter indicação médica antes de tomar suplementos, mesmo que eles sejam de origem natural.