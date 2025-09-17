Facebook Instagram
Cristina Ferreira muda de visual e dita tendências para o outono

Na estreia do Secret Story, Cristina Ferreira surpreendeu com um corte de cabelo moderno e arrojado, que já está a marcar as tendências para o outono
IOL
Ontem às 15:42
A chegada de uma nova estação costuma trazer mudanças, e para Cristina Ferreira não foi diferente. A apresentadora decidiu mudar o visual e marcou em grande a estreia da nova edição do Secret Story – Casa dos Segredos.

Com o cabelo mais curto e ainda mais loiro, a apresentadora apostou num corte moderno, que alia ousadia e elegância. O novo look não passou despercebido e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da noite.

Numa publicação feita pelo seu Instagram onde mostra o seu novo visual, a apresentadora recebeu vários elogios na caixa dos comentários: "O cabelo curto favorece-a bastante!"; "Amo esse corte de cabelo"; "Fechem tudo! Que bomba", entre muitos outros.

Mais uma vez e sempre a surpreender, Cristina Ferreira lança uma tendência, num estilo que promete inspirar muitas mulheres neste outono.

 

