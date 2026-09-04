“Merece toda a felicidade do mundo”: quem é a mulher que Cristina Ferreira tem ao lado há sete anos?

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para assinalar uma data especial na vida de alguém que, há mais de sete anos, faz parte do seu dia a dia. A apresentadora partilhou uma fotografia ao lado de Viviana Jordão, a quem deixou uma mensagem de carinho por ocasião do seu 30.º aniversário, que se cumpriu a 3 de setembro.

“A minha @vivianajordao faz anos. E merece toda a felicidade do mundo. Juntas, no digital e na vida, há mais de 7 anos”, escreveu Cristina Ferreira na story, acompanhando as palavras com uma fotografia das duas abraçadas e sorridentes.

“Merece toda a felicidade do mundo”, escreveu a apresentadora, numa declaração simples, mas que revela o carinho que sente por alguém que a acompanha há tantos anos.

Mas quem é, afinal, Viviana Jordão, a mulher que Cristina descreve como estando consigo “no digital e na vida”?

Trabalham juntas há mais de sete anos

Viviana Jordão, de Torres Vedras, está ligada ao universo digital de Cristina Ferreira há vários anos. Atualmente, é Social Media Manager da agência Luvin, função que desempenha desde abril de 2019.

Entre as suas responsabilidades está precisamente a gestão das redes sociais de Cristina Ferreira, tendo acompanhado diferentes projetos da apresentadora ao longo dos anos.

No seu percurso com Cristina, Viviana esteve ligada às redes sociais de projetos como Daily Cristina, Cristina Collection, Revista Cristina e vários formatos televisivos, entre eles O Programa da Cristina, Dia de Cristina, Cristina ComVida e VivaVida.

Ou seja, mais do que acompanhar uma única fase da carreira da apresentadora, Viviana tem estado presente em diferentes momentos profissionais, numa relação que se prolonga há mais de sete anos.

É, contudo, a forma como Cristina Ferreira se refere a Viviana que acaba por chamar a atenção.

Ao escrever que estão juntas “no digital e na vida”, a apresentadora deixa claro que a relação entre as duas ultrapassa o contexto profissional.

Viviana tem formação na área da comunicação e passou também pela Media Capital, onde trabalhou como editora de conteúdos entre 2018 e 2019, depois de ter estado ligada à produção do Você na TV!.