Pai de quatro filhos morre atacado por crocodilo perante os gritos e horror da família na praia

As férias de sonho num destino paradisíaco transformaram-se num cenário de horror para um casal e os seus quatro filhos
Ontem às 10:37
crocodilo
Foto: Freepik

Foi através da revista People que se soube do caso trágico ocorrido na Indonésia, onde um pai de quatro filhos morreu após ser atacado por um crocodilo. O incidente aconteceu na quinta-feira, 14 de agosto, no rio Bulete, na província de South Sulawesi, e terá sido presenciado pela família da vítima.

O homem, identificado como Arifuddin, de 53 anos, estava a tomar banho no rio acompanhado de familiares quando o crocodilo lhe mordeu a perna e o arrastou para debaixo de água. Vários moradores tentaram socorrer a vítima, mas não conseguiram evitar que fosse levado pelo animal, enquanto se ouviam gritos de desespero na margem.

De acordo com a mesma publicação, imagens divulgadas mostram o crocodilo a agarrar-se às pernas do homem. Equipas de emergência foram chamadas ao local e acabaram por encontrar o animal em águas pouco profundas, ainda com o corpo preso.

Os restos mortais de Arifuddin foram recuperados cerca de um quilómetro abaixo do ponto do ataque. As autoridades locais confirmaram que o corpo foi entregue à família para ser realizado o funeral.

Este caso insere-se num contexto mais amplo de aumento de ataques de crocodilos na Indonésia. Segundo a Associated Press, o país registou 179 incidentes em 2024, o número mais elevado a nível mundial. Especialistas atribuem este crescimento à expansão das plantações de óleo de palma, que criaram novos canais artificiais e facilitaram a aproximação dos animais às zonas habitadas.

