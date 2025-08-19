Pai de quatro filhos morre atacado por crocodilo perante os gritos e horror da família na praia

Foi através da revista People que se soube do caso trágico ocorrido na Indonésia, onde um pai de quatro filhos morreu após ser atacado por um crocodilo. O incidente aconteceu na quinta-feira, 14 de agosto, no rio Bulete, na província de South Sulawesi, e terá sido presenciado pela família da vítima.

O homem, identificado como Arifuddin, de 53 anos, estava a tomar banho no rio acompanhado de familiares quando o crocodilo lhe mordeu a perna e o arrastou para debaixo de água. Vários moradores tentaram socorrer a vítima, mas não conseguiram evitar que fosse levado pelo animal, enquanto se ouviam gritos de desespero na margem.

De acordo com a mesma publicação, imagens divulgadas mostram o crocodilo a agarrar-se às pernas do homem. Equipas de emergência foram chamadas ao local e acabaram por encontrar o animal em águas pouco profundas, ainda com o corpo preso.

Os restos mortais de Arifuddin foram recuperados cerca de um quilómetro abaixo do ponto do ataque. As autoridades locais confirmaram que o corpo foi entregue à família para ser realizado o funeral.

Este caso insere-se num contexto mais amplo de aumento de ataques de crocodilos na Indonésia. Segundo a Associated Press, o país registou 179 incidentes em 2024, o número mais elevado a nível mundial. Especialistas atribuem este crescimento à expansão das plantações de óleo de palma, que criaram novos canais artificiais e facilitaram a aproximação dos animais às zonas habitadas.