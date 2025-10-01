Facebook Instagram
Novo Croissant do Pingo Doce conquista os portugueses e já está a desaparecer das prateleiras

Um novo sucesso nos supermercados está a esgotar rapidamente graças à sua massa fofa e cobertura açucarada, conquistando os portugueses nas redes sociais
Assunção Vilar
Há 3h e 53min
Está a percorrer pelas redes sociais o famoso Croissant à Moda do Porto. O que o distingue dos outros é mesmo a sua massa fofa coberta por uma calda de açúcar caramelizada. Com uma textura ainda mais húmida do que os tradicionais, este croissant é uma adaptação ao croissant francês, mas com um toque tipicamente português.

Agora, o croissant está disponível no Pingo Doce por apenas 0,99 cêntimos. A popularidade tem sido tanta que, em várias lojas, já se encontra esgotado pouco tempo depois de chegar às prateleiras.

A própria cadeia de supermercados explica que o sucesso se deve à parceria com a histórica Padaria Ribeiro, fundada no século XIX. “É uma receita única e exclusiva, com o que há de melhor e mais genuíno no nosso país”, afirma o retalho.

