Calhou-lhe um destes croquetes do Lidl? Tente que ninguém descubra

Chama-se “Croquete Picante” e é o novo artigo exclusivo do Lidl, de edição limitada. É muito mais do que uma embalagem de salgados: traz também uma intenção divertida e, na verdade, é um jogo perfeito para famílias ou grupos de amigos.

Com apenas 10 minutos no forno ou air fryer, a marca promete que estes croquetes ficam crocantes, animando qualquer festa com amigos ou família.

Inspirado nos populares jogos japoneses, o “Croquete Picante” do Lidl desafia os mais corajosos a descobrir quem, entre todos, provou o croquete picante. Cada embalagem contém 16 croquetes de carne, mas com uma surpresa especial: dois são picantes.

Ganha quem disfarçar melhor

A dinâmica do jogo é simples: cada participante escolhe um croquete aleatoriamente sem saber se lhe vai calhar um dos picantes. Entre risos e suspeitas, o objetivo é identificar quem provou os croquetes picantes, enquanto todos tentam disfarçar as suas reações.

O Lidl convida todos os seus clientes a partilharem os melhores momentos deste desafio do “Croquete Picante” nas redes sociais, identificando @lidlportugal. Seja no TikTok, Instagram ou outras plataformas digitais, os vídeos das reações de quem experimentou este artigo são uma forma divertida de contagiar os outros com a emoção deste jogo apimentado.

Este produto chega às prateleiras na quinta-feira, 19 de dezembro, por 4.99 euros.