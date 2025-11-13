O presente que Cristiano Ronaldo deu à filha não é um luxo e é das marcas mais vendidas na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando se trata de aniversários, Cristiano Ronaldo sabe como tornar o dia especial. Esta quarta-feira, a filha Alana Martina completou oito anos, e o craque partilhou no Instagram uma fotografia da menina a andar de bicicleta, acompanhada da legenda: “Parabéns, meu amor, o papá ama-te muito”.

O presente escolhido foi a bicicleta RoyalBaby Little Swan, modelo inspirado num cisne elegante, cor rosa, com quadro em aço e travões duplos. Está disponível em três tamanhos: 14 polegadas para idades 3-5 anos, 16 polegadas para idades 4-7 anos, e 18 polegadas para idades 5-9 anos, adaptando-se à altura da criança. Tem selim ajustável, rodas de treino extra largas, cesto dianteiro e apoio traseiro — um conjunto pensado para tornar a experiência segura e confortável.

Adquira a bicileta aqui

Quem já comprou este modelo destaca a robustez e facilidade de uso. Uma mãe comentou: “Montagem rápida, em menos de 15 minutos, e os travões de mão vinham pré-montados. A minha filha adorou desde o primeiro momento”. Outro utilizador disse: “Recebemos muitos elogios. É uma bicicleta completa, perfeita para oferecer como presente”.

Na fotografia de Cristiano Ronaldo, nota-se que Alana Martina estava mesmo à vontade a andar na bicicleta — calçada com sandálias de Georgina Rodríguez. Um momento simples que mostra como o presente se adapta bem à criança, com conforto e segurança desde o primeiro dia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.