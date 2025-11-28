Turista caiu de um navio de cruzeiro que vinha da Madeira para as Canárias. Buscas em curso

Um turista de 76 anos caiu do navio de cruzeiro Marella Explorer 2 a norte das Canárias, desencadeando uma gigantesca operação de busca, avança o Daily Mail. De acordo com informações locais, citadas pelo jornal britânico, o passageiro, identificado como sendo do Reino Unido, desapareceu depois de o navio, que seguia da Madeira para o arquipélago espanhol, emitir um alerta de “Man Overboard”.

Segundo o Daily Mail, o alarme soou durante a manhã, levando o comandante a quase imobilizar o navio e a ativar os procedimentos de emergência: revisão das câmaras, lançamento de boias de marcação e manobras de busca em círculos. O diário espanhol El Dia avançou que o incidente ocorreu a cerca de 16 milhas náuticas de Punta de Teno, no extremo noroeste de Tenerife.

Fontes da autoridade marítima espanhola, citadas pelo Daily Mail, confirmaram que o homem “caiu ao mar” e que a busca começou imediatamente, envolvendo meios marítimos e aéreos. Foram mobilizados um helicópetro, um avião e várias embarcações. Também um iate de bandeira alemã respondeu ao pedido de socorro. A Guarda Civil espanhola juntou-se entretanto à operação com mais um helicóptero e um navio, vindo de La Palma.

O site Voz Populi, igualmente referido pelo Daily Mail, adiantou que o turista continua desaparecido e que as autoridades ainda não confirmaram a identidade ou circunstâncias da queda, como é habitual nas fases iniciais de investigações que envolvem cruzeiros. O Marella Explorer 2 encontra-se atualmente em Tenerife, onde atracou pelas 2h30 desta madrugada.

O Daily Mail recorda ainda outros casos recentes envolvendo desaparecimentos em cruzeiros, incluindo o de Ann Evans, norte-americana de 55 anos que desapareceu durante uma excursão em Sint Maarten, e o de Suzanne Rees, uma australiana de 80 anos encontrada sem vida numa ilha quase deserta na Grande Barreira de Coral.