Passageiros "aterrorizados": cruzeiro transforma-se em pesadelo com ondas de mais de 9 metros [vídeo]

Os passageiros do navio de cruzeiro Spirit of Discovery viveram horas de profundo de terror quando foram atingidos por uma tempestade em pleno mar alto enquanto atravessavam o Golfo de Biscaia, ao largo do norte de Espanha.

De acordo com a BBC, o navio transportava cerca de mil pessoas quando sofreu uma viragem dramática na sequência de ondas de mais de 9 metros, no passado sábado. Cerca de 100 pessoas ficaram feridas e cinco foram hospitalizadas quando o navio atracou em Portsmouth, Inglaterra.

A empresa responsável pelo cruzeiro, a Saga, emitiu um comunicado em que refere a existência de feridos ligeiros, o que deixou alguns passageiros indignados. "Referir 'ferimentos ligeiros’ é um insulto aos muitos casos de ossos e pélvis partidas, feridas, pontos que tiveram de ser dados etc. Situações horríveis que foram causadas a uma população de passageiros muito idosa”, disse um dos passageiros à BBC.

Os passageiros “temeram pelas suas vidas”, contou o passageiro. “As pessoas estavam a escrever mensagens para os seus entes queridos, caso capotássemos”, diz. "O tom de voz do nosso capitão... ele estava fisicamente assustado! Vimos a tripulação a chorar. Tivemos muitos passageiros completamente aterrorizados”, sublinha.

O navio fazia um cruzeiro de 14 dias pelas Ilhas Canárias e partiu a 24 de outubro. Porém, o mau tempo obrigou ao regresso antecipado ao Reino Unido. E foi neste regresso que enfrentou a tempestade, que obrigou o sistema de segurança do navio a entrar em ação, fazendo com que virasse repentinamente para a esquerda e parasse. Um porta-voz da empresa, refere a BBC, explicou que a maioria dos ferimentos ocorreu durante esse movimento repentino.

O navio ficou então parado ao longo de 15 horas, com os passageiros a receberem ordem para se deitarem ou sentarem.