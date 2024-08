Tem um projeto na área do comércio eletrónico? Concorra aos CTT E-Commerce Awards

Outros artigos:

Os CTT E-Commerce Awards estão de volta para premiar as melhores práticas e modelos de negócio digitais. O concurso, organizado pelos CTT, assinala este ano a 4.ª edição e decorrerá novamente em formato ibérico, com candidaturas de Portugal e Espanha abertas até 28 de outubro.

“Os CTT continuam a afirmar o seu posicionamento como especialistas em soluções digitais, constituindo-se como um parceiro estratégico para todos os negócios online, independentemente da sua dimensão ou área de negócio, tanto em Portugal como em Espanha. Numa era cada vez mais digital, é naturalmente com grande entusiasmo que anunciamos mais uma edição dos CTT e-Commerce Awards um evento que reúne, de ano para ano, cada vez mais players deste setor”, destaca o administrador Executivo dos CTT, João Sousa.

O objetivo do concurso CTT E-Commerce Awards é valorizar e promover as melhores práticas do comércio eletrónico e/ou ferramentas – por exemplo marketing digital, logística, pagamentos - e modelos de negócio online que lhe estão subjacentes, com valor para as pessoas e para a comunidade, explica os CTT em comunicado enviado às redações.

Poderão concorrer todas as empresas (pessoas coletivas) e empresários em nome individual, com sede fiscal em Portugal e Espanha. Todas as inscrições serão submetidas online, através do formulário de candidatura. Após o encerramento das candidaturas, os CTT notificarão os finalistas da nomeação para a respetiva categoria e, depois de apresentado um pitch ao júri, será escolhido o respetivo vencedor.

São 8 as categorias a concurso este ano, nomeadamente: Site/App e-Commerce; Iniciativa e-Commerce PME; Iniciativa e-Commerce Administração Pública; Iniciativa Comércio Local; Iniciativa e-Commerce Green; Inovação em Marketing Digital no e-Commerce; Inovação em Logistics, Delivery and Returns no e-Commerce e Inovação em Segurança e Serviços Financeiros no e-commerce

A entrega dos prémios ocorrerá presencialmente em novembro, no âmbito do evento CTT e-Commerce Day.

Este artigo foi escrito em colaboração com o Link to Leaders.