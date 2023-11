Com o Natal à porta, CTT traz boa notícia: vai haver distribuição aos fins de semana e feriados

Os CTT anunciaram que irão reforçar equipas e distribuir aos fins de semana e feriados durante a época alta que se aproxima e que deverá implicar um aumento no tráfego de encomendas, indicaram, em comunicado.

“Os CTT – Correios de Portugal já começaram a preparar a sua operação no terreno para o expectável aumento do tráfego de encomendas durante a 'peak season' [época alta]”, indicaram.

O grupo disse estar ciente da “importância deste período nos hábitos de consumo dos portugueses”, adiantando que “tudo é preparado e implementado com antecedência para garantir a máxima qualidade do serviço e satisfação dos clientes”.

Assim, “para responder da melhor forma a este exigente período do ano, em que é esperado um acréscimo superior a 50% no número de objetos tratados diariamente, as equipas no tratamento e na distribuição das encomendas serão reforçadas” e “está prevista a distribuição aos fins de semana e feriados e em horários alargados”.

Os CTT estão ainda a preparar, antecipadamente, “a recolha de objetos nos principais expedidores” bem como a organizar “turnos duplos de distribuição diária”.

No que diz respeito ao apoio ao cliente, “haverá um reforço de 30% de recursos de atendimento, ‘task-forces’ durante os feriados e fins de semana e, em caso de necessidade, serão alargados os horários de funcionamento das linhas de atendimento aos clientes”.

Os CTT lançaram ainda “o primeiro ‘chatbot’ alimentado por Inteligência Artificial Generativa (ChatGPT)” adiantando que “‘Helena’, a nova assistente virtual dos CTT, disponibiliza uma assistência em tempo real, que conjuga as componentes informativa e transacional, sendo possível, por exemplo, saber o estado de uma encomenda”.

Para assegurar a rapidez, foram ainda “reforçadas as ligações de transporte (mais 800 rotas de distribuição no 'last-mile'), incluindo no fluxo ibérico”, garantiu a empresa.

O grupo alertou ainda que “os esquemas de ‘phishing’ podem tomar especial relevância nesta altura do ano” e pediu “atenção redobrada a todos os clientes, para que não forneçam quaisquer dados pessoais ou bancários, nem abram ligações que lhes pareçam suspeitas”.