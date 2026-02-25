Facebook Instagram
"Salvou-me a pele". Este é o bálsamo que toda a gente devia ter em casa 

Este é aquele tipo de item indispensável que nos acompanha em todas as fases, independentemente do tipo de pele ou da idade
IOL
Há 2h e 18min

Este artigo pode conter links afiliados*

Este é o sérum coreano da moda que devolve luminosidade e clareia manchas

Há produtos que, uma vez descobertos, passam a fazer parte da nossa vida e nunca mais saem da prateleira da casa de banho. Este bálsamo da La Roche-Posay é precisamente esse tipo de cuidado que nos acompanha sempre, adaptando-se ao que a pele precisa em cada fase. Com uma pontuação de 4,7 em 5 estrelas e mais de 13 mil avaliações, é o item de confiança que muitos descrevem como "o produto mais versátil que tenho em casa", sendo útil para tudo, desde uma irritação súbita até à hidratação mais profunda.

O sucesso deste cuidado ao longo dos anos deve-se à forma como acalma o rosto e o corpo de imediato, sem artifícios. O que o torna especial é a combinação de ingredientes que trabalham na regeneração da barreira cutânea de forma visível. Ao contrário de cremes genéricos, foi desenhado para situações muito específicas: peles reativas, zonas secas devido ao frio, pequenas queimaduras domésticas ou após a depilação. É também um recurso frequente após procedimentos de estética, com utilizadores a relatar que "é muito bom; uso-o depois de fazer tratamentos a laser no rosto para evitar marcas e também ajuda na cicatrização de herpes labiais. Absorve-se bem e é muito agradável; acordas com a cara magnífica".

Quem utiliza este bálsamo habitualmente destaca a rapidez dos resultados e a segurança de o ter sempre por perto. Nas palavras de quem o comprou, este é o "reparador ideal" que "salvou a minha pele", sendo considerado um dos "imprescindíveis em qualquer bolsa de higiene". A confiança é tanta que muitas famílias o utilizam em várias gerações, com relatos de quem o aplica "no bebé quando está irritado, por recomendação do pediatra". Para muitos, o método preferido passa por usá-lo à noite, como uma máscara, garantindo que "pela manhã a pele amanheça como nova" e totalmente recuperada de qualquer desconforto.

Adquira aqui

básamo

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

