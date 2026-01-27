Ter uma pele brilhante e saudável depois dos 40 anos é possível. É isto que as japonesas fazem

Todas as mulheres com mais de 50 anos devem comer este pão, alertam nutricionistas

A beleza japonesa, conhecida como "J-beauty", tem conquistado muitas pessoas no mundo dos cuidados de pele, especialmente entre pessoas com mais de 40 anos. A filosofia da J-beauty baseia-se na delicadeza, na paciência e na atenção especial à pele, propondo rituais simples mas eficazes que ajudam a manter a saúde e a luminosidade da pele, independentemente da idade.

Entre os passos mais icónicos da J-beauty destaca-se a dupla limpeza, que consiste em limpar a pele em duas fases: primeiro com um produto à base de óleo, como óleo, bálsamo ou leite, para remover a maquilhagem e depois com um gel ou espuma à base de água para eliminar resíduos e impurezas. Este método garante uma pele limpa, equilibrada e preparada para receber outros tratamentos.

Outro ponto essencial é a hidratação, que vai muito além do uso de uma simples água micelar. Nas rotinas japonesas, loções e essências hidratantes ajudam a pele a absorver melhor os produtos e podem conter ingredientes como ácido hialurónico, arroz fermentado ou outros extratos naturais. Este cuidado não pretende “esconder a idade”, mas sim melhorar a elasticidade e saúde da pele.

Segundo o site The Body Optimist, a massagem facial, muitas vezes feita com utensílios como o gua sha, é outro ritual muito valorizado. A técnica estimula a circulação, promove a drenagem e proporciona um brilho imediato à pele. O segredo está em fazê-la com suavidade, sem pressão, tornando-se um momento de relaxamento.

A aplicação em camadas finas de produtos leves, como séruns, hidratantes ou óleos, é também uma característica fundamental da J-beauty. Em vez de sobrecarregar a pele com grandes quantidades de produtos, cada camada é aplicada de forma equilibrada, respeitando a evolução natural da pele e adaptando-se às necessidades individuais, com ativos como vitamina C, peptídeos ou ceramidas.

Por fim, a proteção solar diária é considerada indispensável, tanto para manter a pele saudável como para protegê-la das agressões externas. As fórmulas japonesas são leves e confortáveis, adequadas a todos os tipos de pele.