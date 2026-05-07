Caro não significa melhor: uma dermatologista explica-nos o que ter em conta ao comprar um creme

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Numa era de rotinas de dez passos, séruns que prometem milagres e produtos promovidos nas redes sociais, é cada vez mais difícil saber o que realmente faz sentido para a nossa pele. É precisamente este excesso que a dermatologista portuguesa Margarida Arquilino, a exercer na Alemanha, encontra no seu dia a dia. A sua conclusão contraria tudo o que as redes sociais nos dizem: menos pode ser, de facto, mais.

O ingrediente que nunca pode faltar

Para quem tem mais de 40 anos e quer tratar rugas e firmeza, a escolha de Margarida Arquilino é inequívoca: "Recomendo única e simplesmente um bom protetor solar (50+) que se deve reaplicar generosamente ao longo do dia, quando o Index UV estiver acima de 3." E explica porquê: "A exposição prolongada a altos níveis de raios Ultravioleta sem qualquer tipo de proteção solar pode causar danos irreversíveis e aumentar o risco de cancro da pele, como também o aparecimento de rugas e manchas."

Mas e para quem está nos 30 anos e quer começar a pensar na prevenção? "É importante conciliar um retinóide com um protetor solar", afirma a dermatologista, mas há uma forma certa de o fazer: Margarida Arquilino recomenda começar com um retinal 0.01% à noite, "dia sim, dia não, para criar tolerância e evitar uma dermatite", sempre acompanhado de "um bom creme hidratante, com ceramidas ou peptídeos, para ajudar com a hidratação e a produção de colagénio."

Como em qualquer alteração à rotina de pele, a consulta a um dermatologista é recomendável, em especial para quem está grávida ou a planear engravidar, uma vez que os retinóides não são indicados nestas situações.

Menos produtos, melhores ingredientes

A questão não é quantos produtos usamos, mas quais. Para Margarida Arquilino, a rotina ideal resume-se a três: um bom creme hidratante, um retinóide e um protetor solar. E antes de os comprar, a dermatologista tem um critério que contraria o que muitos pensam: "Os ingredientes são mais importantes do que as marcas. Um bom produto com ingredientes de qualidade e sem perfumes adicionados não precisa de ser caro."

A razão para esta contenção vai além da economia. A especialista diz observar "um número crescente de pacientes com dermatite perioral, frequentemente associado ao uso excessivo de vários produtos cosméticos simultaneamente", muitos deles "com formulações agressivas, aplicados diariamente sem pausa." Um fenómeno que, sublinha, se tem tornado "cada vez mais comum" com a popularização das rotinas de skincare nas redes sociais.

No fim da conversa com a dermatologista, regressamos ao essencial: protetor solar, hidratação e um bom retinóide. Numa era de tantas opções e tantas vozes a ditar tendências, talvez valha a pena ouvir a ciência.

Aqui ficam três sugestões da redação: um protetor solar, um retinóide e um creme hidratante, escolhidas pelos ingredientes e pela eficácia, disponíveis na Amazon.

ISDIN Fusion Water SPF 50

CeraVe Sérum Retinol Anti-Marcas

La Roche-Posay Toleriane Dermallergo Fluido

Nenhum dos produtos foi recomendado diretamente pela dermatologista, mas todos seguem os princípios que defende: proteção diária, fórmulas simples e consistência ao longo do tempo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.