Usar sacos de água quente pode ser perigoso. Jovem partilha o que lhe aconteceu

Os sacos de água quente são, para muitos, o melhor dos dois mundos nos dias frios, por aquecer o corpo. No entanto, o seu uso pode não ser tão inofensivo quanto parece. Nos últimos tempos, têm surgido vários alertas nas redes sociais sobre os riscos associados a este objeto doméstico, sobretudo quando não é utilizado corretamente.

Rita Sofy recorreu ao Instagram para partilhar a sua experiência negativa com um saco de água quente, deixando um aviso a quem o usa diariamente. Segundo a jovem, o saco acabou por rebentar enquanto o utilizava, provocando-lhe uma queimadura nas pernas.

“Tive um que rebentou. Enchi com água quente e já usava há um ano. Rebentou-me nas pernas”, contou. Rita explicou ainda que o acidente pode ter sido causado por vários erros comuns: “Isto não é suposto encher com água a escaldar, não se pode fazer muita pressão e não se deve encher até cima. Tem de se deixar um bocadinho de ar. Fiquei com uma queimadura.”

Apesar de continuarem a ser utilizados por milhares de pessoas, os sacos de água quente exigem cuidados específicos para evitar acidentes que podem resultar em queimaduras graves.