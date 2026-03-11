Porque é que bocejamos quando vemos alguém bocejar? Existe uma explicação

Já aconteceu estar com amigos, numa aula ou até a ver uma série, ver alguém a bocejar e, segundos depois, sentir aquela vontade irresistível de fazer o mesmo? Não é coincidência e também não é falta de educação. É ciência. O bocejo é, de facto, contagioso e há investigadores que foram mais longe para perceber exatamente porquê.

O que diz a ciência?

Citado pelo site O Globo, uma equipa de cientistas da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, publicou um estudo no jornal Current Biology com uma descoberta: a tendência de bocejar ao ver outra pessoa fazê-lo é ativada automaticamente por reflexos primitivos no córtex motor primário, a região do cérebro responsável pelas nossas funções motoras.

E não somos os únicos. Os macacos bocejam ao ver outros a fazê-lo, e o mesmo comportamento foi observado noutros animais.

Quanto mais tenta resistir...pior!

Aqui fica a parte verdadeiramente curiosa: resistir ao bocejo faz com que a vontade aumente. Os voluntários do estudo que foram instruídos a travar o impulso acabaram por sentir ainda mais a vontade de bocejar.

A propensão ao bocejo por contágio varia ainda de pessoa para pessoa, por isso, se é daquelas que boceja só de ver a palavra "bocejo" escrita, sabe agora que o seu córtex motor é particularmente "desperto".

O bocejo contagioso é um exemplo do que os cientistas chamam de echophenomena: um comportamento que consiste na imitação involuntária das palavras e ações de outras pessoas. Ao observar alguém a fazer ou dizer algo, o nosso cérebro dispara automaticamente o impulso de replicar.