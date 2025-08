Nesta aldeia não existem campainhas. É com música que se anuncia a chegada

No coração da Serra do Açor, aninhada entre encostas verdejantes e recortada por ribeiros cristalinos, ergue-se Piódão, uma das mais fascinantes aldeias históricas de Portugal. Conhecida pelo seu traçado em anfiteatro que, iluminado à noite, se assemelha a um presépio vivo, este lugar encerra lendas, tradições e curiosidades que surpreendem quem o visita.

Entre ruelas estreitas de xisto, há quem ainda se recorde de um hábito singular, uma curiosidade que foi partilhada pelo Instagram @portugal.explores: anunciar a chegada não com batidas à porta, mas com o som de pequenos instrumentos musicais, quase como se cada habitante tivesse o seu próprio toque pessoal. Ao longo do tempo, este costume alimentou a aura mágica de Piódão, onde cada nota parecia ecoar histórias antigas pelos becos sinuosos.

A uniformidade da pedra escura que reveste casas e caminhos contrasta com o azul vivo das portas e janelas. Conta-se que esta cor se deveu a uma razão puramente prática, o isolamento da aldeia era tal que, durante anos, a única loja disponível só vendia tinta azul. O acaso acabou por criar uma identidade visual que hoje distingue Piódão de qualquer outro lugar.

No centro, destaca-se a igreja matriz dedicada a Nossa Senhora da Conceição, um templo branco imaculado do início do século XIX, erguido com o esforço e os parcos recursos da comunidade. Os seus contrafortes cilíndricos tornaram-se imagem de marca e testemunho da fé persistente de gerações.

Ao longo dos séculos, o recato geográfico de Piódão serviu também de refúgio a quem procurava desaparecer. Segundo a tradição, um dos assassinos de D. Inês de Castro terá encontrado aqui abrigo, escapando à vingança de D. Pedro I no século XIV, de acordo o site