Aluno cria app que ajuda a escolher curso e universidade

Um aluno da Universidade do Minho (UMinho) criou uma 'app' que ajuda a escolher o curso e a instituição de ensino superior mais indicados, cruzando exames, áreas, interesses, localizações e custos estimados, foi hoje revelado.

Em comunicado, a UMinho refere que se trata da aplicação ('app') Campus.ly, sendo o seu fundador Samuel Anjos, doutorando em Informática por aquela academia.

Desenvolvida maioritariamente nos tempos livres do autor, a 'app' nasce da experiência direta de Samuel Anjos enquanto estudante e da identificação de uma lacuna no processo de orientação vocacional.

“Quando acabei o secundário, senti-me um bocado ‘perdido’, sem grande informação acerca do melhor caminho a seguir. É essa informação que pretendo agora disponibilizar aos futuros candidatos ao ensino superior”, disse Samuel Anjos à Lusa.

Adiantou que a versão final da 'app' sai em junho, às portas do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

Samuel Anjos sublinhou que hoje, mais do que nunca, é decisivo escolher bem que curso seguir, seja por questões financeiras relacionadas com alojamento ou propinas, seja para se evitar desistir de estudar, ou perder um ano a trocar de área, ou mais tarde não se estar realizado profissionalmente.

“A nova 'app' vem preencher uma clara necessidade na nossa sociedade e ajuda a uma decisão mais consciente e rápida no futuro de milhares de jovens”, acrescentou.

A aplicação traz recomendações personalizadas, testes psicográficos, compara cursos e instituições públicas e privadas e soma dezenas de filtros para afunilar a pesquisa.

Funciona através da introdução de dados como os exames realizados, a média e a localização do aluno, que pode adicionar outros interesses rápidos, desde desporto a voluntariado.

Surge então uma lista de universidades e politécnicos compatíveis, incluindo vários filtros, como propinas e transportes públicos próximos.

Sobre a instituição selecionada, dá ainda para conhecer o seu espaço, a descrição e direção do curso, as saídas profissionais e os contactos diretos, por exemplo.

O protótipo da Campus.ly tem sido testado nos últimos meses por alunos do secundário, para se otimizar os conteúdos e corrigir erros.

Mais tarde, o projeto prevê acompanhar estudantes já desde o 9.º ano, quando escolhem a área de estudos no ensino secundário, mas também apoiar estudantes na escolha de mestrados ou até interessados em frequentar o ensino superior em Portugal, nomeadamente via programa Erasmus.

A 'app' vai poder ser testada na Qualifica, feira nacional de educação e emprego, que decorrerá de 25 a 28 de março na Exponor, em Matosinhos.