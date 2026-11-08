Vieram à procura de uma vida melhor, mas agora há quem não consiga dinheiro para comer: imigrantes lutam para sobreviver em Portugal

Fonte: LUSA

O custo de vida está a tornar cada vez mais difícil a permanência de milhares de imigrantes em Portugal. Entre rendas incomportáveis, salários baixos, dificuldades na regularização documental e alimentos cada vez mais caros, há famílias obrigadas a recorrer à ajuda alimentar para conseguir chegar ao fim do mês. Para algumas, o sonho de uma vida melhor começa a dar lugar a uma pergunta difícil: ainda vale a pena ficar?

A vida em Portugal está mais cara e a pressão sente-se de forma particularmente dura entre as comunidades imigrantes. Para quem chegou ao país à procura de trabalho, segurança e melhores oportunidades, a subida das despesas essenciais está a transformar o quotidiano numa sucessão de escolhas difíceis: pagar a renda ou comprar alimentos, aceitar um emprego abaixo das qualificações ou continuar à procura de uma oportunidade, permanecer em Portugal ou tentar recomeçar noutro país.

A crise da habitação é uma das principais preocupações. Mas os problemas não ficam à porta de casa. Alimentação, energia, transportes e dificuldades no acesso ao mercado de trabalho estão a agravar a vulnerabilidade de famílias que, muitas vezes, já chegaram a Portugal sem uma rede de apoio ou poupanças que lhes permitam enfrentar imprevistos.

Os dados ajudam a perceber a dimensão do problema. Segundo o INE, a renda mediana dos novos contratos de arrendamento atingiu 9,76 euros por metro quadrado em Portugal nos 12 meses terminados em junho de 2026, mais 9,4% do que no período homólogo. Em Lisboa, chegou aos 17,43 euros.

Para quem recebe um salário baixo, não tem fiador ou está numa situação profissional instável, encontrar alojamento pode tornar-se um obstáculo quase intransponível.

Cyntia de Paula, vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa, explica que o aumento do custo de vida afeta os imigrantes tal como os portugueses, mas as consequências são mais graves para quem vive numa situação de maior fragilidade económica e laboral.

Além dos preços elevados, os candidatos a arrendamento enfrentam frequentemente exigências acrescidas, como o pagamento de várias rendas antecipadas, cauções elevadas e a apresentação de um fiador.

A situação está a levar alguns brasileiros a abandonar Lisboa e o Porto para procurar condições mais acessíveis noutras cidades, nomeadamente Braga, Aveiro e Leiria.

Mas mudar de cidade nem sempre resolve o problema. Há também profissionais com elevadas qualificações académicas que não conseguem encontrar trabalho compatível com a sua formação e acabam por ponderar sair de Portugal ou procurar oportunidades noutros países.

Há quem peça crédito para conseguir uma casa e comprar comida

A pressão financeira está a chegar a um ponto em que algumas famílias recorrem ao crédito para suportar despesas que deveriam conseguir pagar com os rendimentos mensais.

Carla Dourado, do gabinete de proteção financeira da DECO, alerta para situações em que os imigrantes contraem empréstimos para pagar despesas correntes, incluindo alimentação e renda da habitação.

Há casos em que o crédito é utilizado para conseguir reunir o dinheiro exigido para entrar numa casa.

"Não é incomum dizerem que fizeram um crédito para pagar um valor de caução de seis meses", relata a responsável.

O problema é que uma solução imediata pode transformar-se numa dificuldade ainda maior. Quando os empréstimos servem para pagar despesas essenciais, sem que exista margem financeira para os liquidar, aumenta o risco de sobre-endividamento.

A DECO identifica ainda outro obstáculo: o reconhecimento das qualificações profissionais. Muitos imigrantes chegam a Portugal com formação superior e experiência profissional, mas os processos de reconhecimento dos diplomas podem ser demorados. Enquanto esperam, acabam por aceitar empregos menos qualificados e com salários inferiores às suas competências.

A ausência de documentação ou de um título de residência válido agrava a situação, dificultando o acesso a empregos formais e deixando algumas pessoas expostas a trabalhos sem contrato e a condições laborais desfavoráveis.

Famílias já dependem de cabazes alimentares para chegar ao fim do mês

Na Amadora, mais concretamente no Casal da Mira, a realidade tem um rosto muito concreto. No jardim infantil Unidinhos de Cabo Verde, a segunda-feira é dia de distribuição de cabazes alimentares a famílias carenciadas. O centro, que também assegura refeições às crianças, tornou-se um importante ponto de apoio para pessoas que já não conseguem fazer face a todas as despesas.

Cesaltina Gomes, conhecida como Avó Ciza, trabalha naquele espaço há quase 40 anos e acompanha de perto as dificuldades das famílias.

Muitas crianças chegam ao jardim infantil sem terem tomado o pequeno-almoço em casa. Os rendimentos dos pais não chegam para garantir todas as necessidades básicas, desde a alimentação ao vestuário.

A situação é também particularmente difícil para os idosos.

Maria Natalina Lopes, de 53 anos, trabalhou nas limpezas, cuidou de idosos e passou por restaurantes. Atualmente, problemas de saúde nas costas impedem-na de trabalhar durante muitas horas. Recebe uma pensão, mas o dinheiro não chega para pagar a renda, a água, a eletricidade, o gás e a alimentação.

Tem sete filhos, dois dos quais ainda vivem consigo. A alimentação é uma das despesas em que tem de fazer mais escolhas.

"Às vezes há coisas que a gente não dá para comprar mesmo", lamenta.

Também Ana Maria, de 70 anos, natural de Cabo Verde, começou recentemente a recorrer ao apoio do centro. Vive com seis pessoas, entre filhos e netos, e depende da pensão de reforma e da pensão de viuvez para assegurar as despesas da casa.

A renda mensal é de 300 euros. Depois de pagar a água, a luz e a habitação, sobra pouco para alimentar toda a família.

"A gente não pode comer a comida em condições, temos de comprar aquilo que dá", conta.

O preço dos alimentos tornou-se uma preocupação transversal. Lena, outra moradora do bairro, que chegou a Portugal em 1973, recorda o espanto ao encontrar um quilo de cebola a 1,69 euros.

"Assustei-me", confessa.

Associações recebem cada vez mais pedidos de ajuda

A dimensão das dificuldades também se reflete no trabalho das associações que apoiam as comunidades imigrantes.

Ednilson Gilberto dos Santos, presidente da Associação Guineense de Solidariedade Social, descreve a situação como "catastrófica". A instituição recebia diariamente entre 20 e 25 pessoas, mas os pedidos de ajuda estão agora perto do dobro.

As necessidades vão muito além da alimentação e da habitação. Há pessoas que enfrentam problemas no acesso aos cuidados de saúde e que, em situações de acidente de trabalho, ficam sem o acompanhamento necessário por parte das entidades empregadoras ou das seguradoras.

Na Associação Mén Non, que representa mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, Ilidia Colina Veracruz, conhecida como Fatinha, também identifica um agravamento significativo das necessidades.

A responsável chama a atenção para outro problema: a diminuição dos donativos. As campanhas de recolha de alimentos e vestuário estão a receber menos contribuições, numa altura em que a própria população portuguesa enfrenta dificuldades financeiras.

"Antes as pessoas tinham mais sensibilidade e agora estão mais retraídas. A carência é quase geral", afirma.

A situação cria um círculo de fragilidade: aumentam os pedidos de ajuda, mas diminui a capacidade de resposta de quem depende da solidariedade para apoiar as famílias.

Portugal continua a atrair imigrantes, mas será possível ficar?

O contexto migratório português também está a mudar. De acordo com as estimativas do INE, Portugal tinha cerca de 1,6 milhões de residentes de nacionalidade estrangeira no final de 2025, correspondentes a 14% da população.

O crescimento da população imigrante coloca novos desafios à habitação, aos serviços públicos e à integração profissional.

A Comissão Europeia tem igualmente identificado a sobrequalificação como um problema relevante na integração laboral dos cidadãos estrangeiros. Em 2025, mais de quatro em cada dez cidadãos de países terceiros empregados na União Europeia desempenhavam funções abaixo do seu nível de qualificação.

Em Portugal, a realidade descrita pelas associações mostra como a combinação de dificuldades administrativas, precariedade laboral e custo da habitação pode comprometer a integração.

Vitorina Gamelas, da associação Angola Viva na Diáspora, identifica precisamente o acesso à habitação e ao trabalho como dois dos maiores obstáculos enfrentados pelos angolanos. A associação mantém uma base de dados de casas e quartos disponíveis e procura estabelecer contacto com os senhorios para facilitar o arrendamento.

Entretanto, começam a surgir dúvidas sobre a possibilidade de construir um futuro em Portugal.

Carla Dourado, da DECO, identifica situações em que, sobretudo entre os brasileiros, o regresso ao país de origem começa a ser equacionado como uma alternativa para conseguir melhores condições de vida.

Nas comunidades africanas, porém, a decisão pode ser diferente. As responsabilidades familiares e a necessidade de enviar dinheiro para os países de origem levam muitas pessoas a suportar condições difíceis para permanecer em Portugal.

Também o estado económico e social dos países de origem pesa nesta decisão. Ednilson Gilberto dos Santos considera que, para muitos guineenses, regressar sem recursos financeiros não é uma alternativa viável.

"Preferem ficar e sobreviver na expectativa de ficar melhor em Portugal. É sempre mais complicado o regresso de mãos a abanar", sublinha.

O responsável aponta ainda que quem tem a documentação regularizada consegue procurar oportunidades com maior facilidade noutros países europeus, como França, Suíça ou Luxemburgo. Já quem aguarda a regularização tende a permanecer em Portugal, mesmo quando as condições de vida são difíceis.

No meio destas histórias, há uma realidade que não pode ser ignorada: para muitas famílias, a questão já não é apenas conseguir uma vida melhor em Portugal. É conseguir continuar a viver no país sem abdicar de necessidades tão básicas como comer, ter uma casa e trabalhar com dignidade.

E quando uma família precisa de ajuda alimentar para chegar ao fim do mês, ou de contrair um empréstimo para conseguir pagar a caução de uma casa, o problema deixa de ser apenas o custo de vida. Passa a ser também o acesso às condições mínimas para viver com dignidade.