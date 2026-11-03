Número é esmagador: 85% dos portugueses deixaram de poder comer fora como antes

A subida do custo de vida está a pressionar o orçamento das famílias e a obrigar os trabalhadores em Portugal a mudar os hábitos alimentares. A perda de poder de compra já se reflete nas escolhas à hora do almoço: 85% reduziram as visitas a restaurantes nos últimos 12 meses e, para 57%, essa diminuição foi significativa.

A pressão não se limita às refeições fora de casa. De acordo com o Barómetro FOOD 2026, da Edenred, 42% dos trabalhadores em Portugal destinam mais de 30% do orçamento à alimentação. Num contexto de maior contenção financeira, o preço e a relação qualidade-preço assumem um peso determinante nas decisões dos consumidores.

Na escolha de um restaurante, a relação qualidade-preço é o fator mais importante para 85% dos inquiridos. Seguem-se o preço da refeição, referido por 81%, e a proximidade, apontada por 72%. A oferta saudável também influencia a decisão de 69% dos trabalhadores, enquanto 62% valorizam a possibilidade de pagar com cartão refeição.

Os dados fazem parte do Barómetro FOOD 2026, estudo anual do Grupo Edenred sobre os hábitos alimentares dos trabalhadores e as práticas dos restaurantes durante a pausa para almoço. Realizado em 21 países, reuniu em Portugal mais de 2800 respostas de trabalhadores e responsáveis de restaurantes.

Comer melhor continua a ser uma preocupação, mas o preço pesa

Apesar das dificuldades orçamentais, a preocupação com a alimentação equilibrada mantém-se elevada. Nove em cada dez trabalhadores (90%) afirmam prestar cada vez mais atenção ao que comem e 97% apontam a saúde como a principal motivação para fazer escolhas mais equilibradas.

O sabor e a diversidade também ganharam importância: são referidos por 84% dos inquiridos, acima dos 68% registados em 2025. Já as preocupações com os animais e o ambiente são mencionadas por 52%.

Os trabalhadores esperam também que os restaurantes disponibilizem alternativas mais saudáveis. Essa é a expectativa de 83% dos inquiridos. Entre as opções mais valorizadas estão a inclusão de mais legumes ou legumes frescos como acompanhamento (93%), a informação nutricional clara (63%) e as alternativas de cereais integrais (54%).

Mas conciliar estas escolhas com o orçamento nem sempre é fácil. Entre os restaurantes, 65% dizem que os clientes notam e valorizam a oferta saudável, enquanto 54% consideram que preparar refeições deste tipo é mais caro.

Cartão refeição é visto como uma ajuda para fazer face às despesas

Num cenário de orçamentos apertados, o cartão refeição é apontado como um apoio importante pelos trabalhadores. Cerca de 72% afirmam que este benefício aumenta o montante disponível para alimentação e 38% dizem que lhes permite comer melhor, com refeições mais completas e equilibradas.

O impacto de um eventual aumento do subsídio de alimentação também é evidente nas respostas: 71% dos trabalhadores dizem que, se o valor duplicasse, melhorariam a qualidade das refeições, escolhendo produtos melhores e com mais sabor.

Do lado dos restaurantes, 67% reconhecem um impacto positivo do cartão refeição na atividade. Em Portugal, 85% dos estabelecimentos inquiridos aceitam este meio de pagamento, que é o serviço digital mais difundido no setor.

Outras soluções digitais têm uma presença inferior: 39% dos restaurantes disponibilizam encomendas online para takeaway, 22% estão presentes em plataformas de entrega e 15% utilizam plataformas de reservas. Os sistemas próprios de entrega representam 7% e as soluções de encomenda e pagamento à mesa, 11%.

Desperdício alimentar também preocupa consumidores e restaurantes

A pressão sobre o orçamento não afasta a preocupação com o desperdício alimentar. Segundo o estudo, 98% dos trabalhadores dizem estar preocupados ou um pouco preocupados com o tema e 80% gostariam de saber quais os restaurantes que adotam medidas para o combater.

Entre as práticas mais valorizadas estão a disponibilização de embalagens para levar as sobras (73%), a oferta de porções de diferentes tamanhos (45%) e a reutilização de alimentos ou ingredientes (40%).

Do lado dos restaurantes, 98% afirmam ter implementado medidas para limitar o desperdício alimentar, face a 89% em 2025. As iniciativas mais comuns são a disponibilização de embalagens para levar sobras (61%) e a reutilização de ingredientes em receitas (59%).

Filipa Martins, CEO da Edenred Portugal, considera que os resultados mostram a importância de apoiar o poder de compra alimentar e dinamizar a restauração, numa altura em que os trabalhadores gerem o orçamento com maior cuidado.

A responsável sublinha ainda que a alimentação durante o dia de trabalho influencia a saúde e o bem-estar, defendendo que tornar as opções equilibradas mais acessíveis e disponíveis é um desafio partilhado por trabalhadores, empresas, restaurantes e entidades de saúde.

O Barómetro FOOD é desenvolvido no âmbito do programa FOOD — Fighting Obesity through Offer and Demand —, coordenado pelo Grupo Edenred. Lançado em 2009 com cofinanciamento da Comissão Europeia, conta, em Portugal, com o apoio da Direção-Geral da Saúde e da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.