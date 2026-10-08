Stresse no trabalho custa 1,5 milhões de euros por hora às empresas portuguesas. E pode tornar-se mais grave nos próximos anos

Fonte: Lusa

O stresse e os problemas de saúde psicológica relacionados com o trabalho terão custado às empresas portuguesas cerca de 13,3 mil milhões de euros em produtividade perdida em 2024, segundo um relatório da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). O valor corresponde a cerca de 36 milhões de euros por dia ou 1,5 milhões de euros por hora.

A estimativa consta do relatório Prosperidade e Sustentabilidade das Organizações – Relatório do Custo do Stresse e dos Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho, em Portugal, que será apresentado esta quinta-feira no 7.º Congresso da OPP, em Coimbra.

O montante estimado para 2024 representa mais do quádruplo do valor calculado quatro anos antes. Em 2020, a perda de produtividade associada ao stresse e a problemas de saúde psicológica era estimada em 3,2 mil milhões de euros. Em 2022, subiu para 5,3 mil milhões e, em 2024, atingiu os 13,3 mil milhões de euros.

Quanto representam estas perdas para as empresas?

De acordo com a OPP, a perda de produtividade associada ao stresse e aos problemas de saúde psicológica corresponde a cerca de 2,1% do volume de negócios das empresas portuguesas.

O impacto representa ainda aproximadamente 13,5% de toda a despesa anual das empresas com salários e outros encargos sociais. Nas pequenas e médias empresas (PME), a proporção sobe para cerca de 16,5%.

A Ordem dos Psicólogos salienta, contudo, que a estimativa deve ser entendida como conservadora. O cálculo abrange apenas empresas não financeiras, exclui a Administração Pública e considera somente os custos indiretos relacionados com o absentismo e o presentismo.

Quantos dias de trabalho são afetados?

O relatório estima que, em 2024, cada trabalhador tenha faltado, em média, 13,5 dias por ano devido ao stresse e a problemas de saúde psicológica.

A estes dias juntam-se até 27 dias de presentismo, situações em que o trabalhador está presente no local de trabalho, mas apresenta uma produtividade reduzida devido a problemas de saúde.

No total, são até 40,5 dias de trabalho por trabalhador por ano afetados pelo stresse e por problemas de saúde psicológica.

O número aumentou significativamente face a 2020. Nesse ano, a estimativa apontava para 6,2 dias de absentismo e 12,4 dias de presentismo por trabalhador.

Dos 13,3 mil milhões de euros de perda de produtividade estimados para 2024, cerca de 4,4 mil milhões de euros resultam do absentismo, enquanto os restantes 8,9 mil milhões estão associados ao presentismo.

Quanto poderia ser poupado com medidas de prevenção?

O estudo estima que seria possível evitar perdas próximas de 4 mil milhões de euros por ano, partindo do pressuposto de que medidas de promoção da saúde psicológica, prevenção e identificação precoce dos problemas poderiam reduzir estas perdas em pelo menos 30%.

Para Sofia Ramalho, bastonária da OPP, os números mostram que o stresse e os problemas de saúde psicológica no trabalho não devem ser encarados como um custo inevitável.

A responsável defende que uma parte significativa destas perdas pode ser prevenida através de locais de trabalho física e psicologicamente saudáveis e de medidas destinadas a promover o bem-estar.

Segundo Sofia Ramalho, o investimento nesta área representa não apenas uma aposta nas pessoas, mas também uma decisão relacionada com a gestão, a produtividade e a sustentabilidade das organizações.

Investir na saúde psicológica pode ter retorno?

O relatório cita estudos que apontam para um retorno de 5 euros por cada euro investido em saúde psicológica, havendo intervenções em que o retorno estimado ultrapassa os 9 euros por cada euro investido.

A OPP considera, por isso, que a saúde psicológica no trabalho deve ser encarada não apenas como uma questão de bem-estar e saúde, mas também como um fator com impacto na produtividade, competitividade e sustentabilidade das empresas.

Que medidas são recomendadas às empresas?

Entre as recomendações apresentadas no relatório estão a avaliação regular dos riscos psicossociais, a integração de psicólogos do trabalho nas organizações e a implementação de medidas de prevenção e promoção da saúde psicológica.

A OPP defende ainda o reforço de lideranças e culturas organizacionais saudáveis, a participação dos trabalhadores na definição das soluções e a integração do bem-estar nos objetivos estratégicos das empresas.

Para os decisores, o relatório recomenda o reforço das políticas de prevenção dos riscos psicossociais e de promoção da saúde mental no trabalho.