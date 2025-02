Quer criar um CV só com a voz? Há nova plataforma e é gratuita.

Link To Leaders

O CV Maker é a mais recente ferramenta da Adecco em Portugal, criada para oferecer uma experiência única na construção do curriculum vitae (CV). Baseada em Inteligência Artificial (IA), a plataforma permite aos candidatos criarem um CV profissional apenas através da voz, utilizando o smartphone. Ou seja, pela primeira vez, qualquer pessoa pode criar um CV sem necessidade de computador ou competências técnicas avançadas, garantindo uma experiência inclusiva e acessível.

Com esta inovação, a Adecco dá um passo decisivo para democratizar o acesso ao mercado de trabalho, eliminando barreiras e tornando a procura de emprego mais acessível a todos, explica a empresa.

O funcionamento da ferramenta é simples e intuitivo. Os candidatos começam por introduzir informações básicas, como nome, morada e, opcionalmente, dados sobre carta de condução e depois apenas precisam de falar para o smartphone, e a IA faz o resto. O sistema converte o áudio em texto, organiza as informações de forma estruturada e gera um CV profissional em poucos segundos.

Além disso, a plataforma reconhece mais de 50 idiomas e converte automaticamente para português ou inglês, tornando-se essencial para candidatos que procuram oportunidades em mercados internacionais. Contudo, os utilizadores têm ainda a opção de rever e ajustar o documento final, garantindo que reflete exatamente as suas competências e experiências.

Refira-se que o CV Maker já está a transformar o processo de candidatura em vários países. Já foi lançado em França, Itália, Espanha e Bélgica, e conta atualmente com cerca de 8.000 novos utilizadores por mês.

“Na Adecco, sabemos que muitos candidatos enfrentam dificuldades na criação do seu CV, seja por falta de experiência, acesso a ferramentas adequadas ou até por obstáculos linguísticos”, explica Vanda Santos, diretora de Delivery & Quality da Adecco Portugal.

Por isso, complementa, “o CV Maker foi desenvolvido precisamente para quebrar essas barreiras e facilitar a entrada no mercado de trabalho. É a primeira solução deste tipo e reflete o nosso compromisso em conectar talento a oportunidades, garantindo que ninguém fica para trás”.

Esta ferramenta está disponível, gratuitamente, nos websites da Adecco.

