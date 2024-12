APAV e Vodafone lançam nova app para ajudar no combate ao cyberbullying

Link To Leaders

A Fundação Vodafone, em colaboração com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), lançaram em Portugal a Tozi, uma nova aplicação para telemóveis vocacionada para ajudar no combate ao cyberbullying e na promoção da segurança online entre crianças e jovens.

A versão portuguesa da Tozi resulta da adaptação da app desenvolvida pela Vodafone Ireland Foundation, em parceria com o Dublin City University Anti-Bullying Centre e com a Childline by ISPCC.

A nova app (gratuita na Apple App store e na Google Play Store) disponibiliza conteúdos para consciencializar e ajudar na capacitação dos jovens sobre bullying e cyberbullying.

Outros artigos:

Bayer recruta talentos para programa de estágios #takeoff@Bayer

Fundação Amélia de Mello e Cotec lançam bolsa para promover inovação na indústria

A Tozi integra conteúdos informativos relacionados com o bullying, proteção online e cidadania digital através de diferentes formatos, nomeadamente vídeos educativos com histórias de personagens fictícias. Além disso inclui ainda um botão de acesso à Linha de Apoio à Vítima da APAV, que possibilita, de forma segura e eficaz, obter orientação e apoio sobre questões como adição digital, cyberbullying ou privacidade.

A conceção desta app enquadra-se no objetivo da Vodafone Foundation de promover a inclusão e integração das pessoas mais vulneráveis nos vários mercados onde a Vodafone está presente.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders